Nachhaltigkeit ist nicht einfach nur ein Trend, sondern ein Designprinzip, das auf handfesten Zahlen und Metriken basiert. Das wird an kaum einem Ort deutlicher als im Bad. Von wassersparenden Armaturen bis zu smarten Materialien: Alle Entscheidungen haben eine Wirkung. Hier ein paar Ideen, wie Sie Ihr Bad nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch nachhaltig gestalten können.

Intelligente Armaturen

Eine der einfachsten Möglichkeiten, den ökologischen Fußabdruck Ihres Bads zu reduzieren, ist die Erneuerung der Armaturen. Moderne Ausführungen sparen Wasser und Energie.

Die neuen Ceralife Armaturen von Ideal Standard in Chrome oder Silk Black vereinen zeitgemäßen Stil mit moderner Funktionalität. Die von Roberto Palomba entworfene Kollektion begeistert mit wunderschönen Formen und punktet mit nachhaltigen Technologien: Durchflussregulatoren reduzieren den Wasserverbrauch ohne Leistungsverlust, die langlebige FirmaFlow® Kartusche übertrifft übliche Branchenstandards und das Diamatec® Material ist robust, spart Ressourcen und reduziert den Rohstoffverbrauch.

Bewusst duschen

Eine Dusche am Morgen ist der Start in einen guten Tag. Vor allem, wenn Sie damit noch Ihren CO2-Fußabdruck reduzieren können.

Die Ceratherm Duschsysteme von Ideal Standard nutzen thermostatische PreciTherm® Kartuschen für eine präzise Temperaturkontrolle. Gleichzeitig senken Durchflussbegrenzer den Wasserverbrauch auf 6 Liter pro Minute. Weitere praktische Funktionen für mehr Komfort und Kontrolle sind unter anderem die EcoStop-Tasten für 50 % reduzierten Wasserverbrauch sowie die CoolBody-Technologie.

Nachhaltige Materialien

Auch die Oberflächen entwickeln sich weiter. Innovative Marken legen beim nachhaltigen Produktdesign ihren Fokus vor allem auf die Materialentwicklung.

Ultra Flat Evo Duschwannen zum Beispiel bestehen aus StoneTech™, einem strapazierfähigen Material, das bis zu 40 % aus recyceltem Marmor und Wertstoffabfällen aus der Produktion besteht. Sie enthalten keine Glasfaser und können am Ende ihres Lebenszyklus vollständig wiederverwendet werden, beispielsweise im Bausektor. So schließt sich der Kreis bei der Badgestaltung.

Die Alu+ Duschkollektion schreibt die Regeln für Metall im Bad neu. Alu+ überzeugt durch seinen hohen Recyclinganteil und ist frei von Chrom oder Nickel. Dieses Material kombiniert minimalistische Ästhetik mit maximalem ökologischen Bewusstsein. Mit seinem dezent matten Finish, den neuen rechteckigen Designs und den passenden Beauty Bars ist diese Kollektion der Inbegriff nachhaltiger Ästhetik.

Smarte Sauberkeit mit nur einem Spülvorgang

Bei WCs sind Innovationen nicht sofort sichtbar, doch ihre Wirkung ist dafür umso größer. 2024 zeigte ein Bericht des Water Footprint Calculator, dass 24 % des Wasserverbrauchs in Haushalten auf die WC-Spülung zurückzuführen ist.1

Das i.life O Sortiment definiert mit seiner preisgekrönten HydroTwist® Technologie das Thema Wasserverbrauch bei WCs ganz neu: Er wird auf lediglich 4,5 Liter Wasser gesenkt - 1,5 Liter weniger als im europäischen Durchschnitt.2 Dank des starken Wasserwirbels ist das WC auch mit dieser Wassermenge nach nur einem Spülvorgang strahlend sauber. Das randlose Design erleichtert die Reinigung - es werden weniger ökologisch schädliche Reinigungsmittel benötigt.

Design, das den Unterschied macht

Umweltbewusste Inneneinrichtung zeichnet sich durch vielschichtige Ansätze aus: langlebige Materialien, geringerer Ressourcenverbrauch und durchdachtes, ästhetisches Design.

„Mit den richtigen Innovationen wird auch aus dem Bad ein Raum voller positiver Veränderungen“, erklärt Carina Detjen, Sustainability Managerin beim Villeroy & Boch Konzern. „Wir möchten zeigen, dass nachhaltiges Leben modern und komfortabel sein kann.“

1 watercalculator.org/footprint/indoor-water-use-at-home/

2 ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/lushing%20Toilet%20Factsheet%20Template.pdf