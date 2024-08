Die Marke für das ganze Bad gewann in den vergangenen Wochen gleich mehrere Awards. Die Jurys kürten unter anderem die Designlinie white, die VIGOUR­Wannen, Armaturen, die Kundenzufriedenheit, die Langlebigkeit, Montagefreundlichkeit und Hand­habung der Produkte. Neben Innovation spielt für den Hersteller insbesondere Kontinuität eine wichtige Rolle - die spiegelt sich in einem Award ganz besonders wider: Zum fünften Mal in Folge wählten die Frauen und Männer vom Fach VIGOUR zur „Fachhandwerksmarke des Jahres“.

Zu den wichtigsten Auszeichnungen, die VIGOUR in diesem Jahr erhalten hat, gehören:

Red Dot Award 2024

Die besten Produkte eines jeden Jahres werden mit dem renommierten Red Dot Award ausgezeichnet.

Als eines der begehrtesten Qualitätssiegel für gutes Design hat sich die Auszeichnung international etabliert. Die internationale Expertenjury berücksichtigt dabei unter anderem Innovationsgrad, Ergonomie und Langlebigkeit.

In der Kategorie „Product Design“ erhielten die VIGOUR white Einhand-Waschtischbatterie, der VIGOUR white Waschtisch und der VIGOUR white Lichtspiegel rund das begehrte Qualitätssiegel.

German Brand Award 2024

VIGOUR hat den German Brand Award in den Kategorien „Excellence in Brand Strategy and Creation“ und „Brand Design - Product Design“ für die gesamte Designlinie white gewonnen. Und so begründet die Expertenjury ihr Urteil: „Die Konzentration auf puristische, monolithische Silhouetten und Basisgeometrien ermöglicht dem Betrachter eine einzigartige Entschleunigung. Diese Gestaltungsphilosophie, kombiniert mit dem Einsatz hochwertiger Materialien wie Eichenholz und ökologischen Lacken, schafft ein nachhaltig warmes und geborgenes Raumgefühl. VIGOUR white überzeugt somit durch eine klare Designsprache, die Funktionalität und Ästhetik in hervorragender Weise vereint und den Produktraum neu definiert.“

TESTBild Top Marke Haus & Wohnen 2024

Mit voller Punktzahl sicherte sich VIGOUR die Auszeichnung „Top Marke Haus & Wohnen 2024“ in den Kategorien Duschkabinen und WCs von TESTBild. Dazu befragten Computer Bild und Statista 8.500 Personen in Deutschland zu Langlebigkeit, Montage und Handhabung, Design, Preis/Leistung, Umwelt und Nachhaltigkeit. VIGOUR konnte die Verbraucherinnen und Verbraucher auf ganzer Linie überzeugen und belegt den 1. Platz.

Plus X Award für höchste Kundenzufriedenheit 2024

Mit der Auszeichnung „Höchste Kundenzufriedenheit“ prämiert der Plus X Award Marken, die bei ihren Kunden die höchste Gesamtzufriedenheit erzielen. Gesucht werden Marken, die aus Sicht der Verbraucher ihre Versprechen halten und qualitativ hochwertige Produkte und guten Service bieten. VIGOUR sicherte sich zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung für die höchste Kundenzufriedenheit in der Kategorie Armaturen und überzeugte die Jury in der Kategorie „Waschbecken und Badmöbelkeramik“.

haustec Award 2024

Die haustec.de-Leserwahl fand bereits zum siebten Mal statt. Mit insgesamt über 30.000 Usern, die sich bisher an der Abstimmung beteiligt haben, ist sie die größte Leserwahl im Bereich der Gebäudetechnik. In acht Kategorien werden die besten Produkte gewählt. In der Kategorie Bad hatten die Nutzerinnen und Nutzer die Wahl zwischen Produkten, die den Aufenthalt im Bad komfortabler machen. Die Leserinnen und Leser des Fachportals für Entscheider in der Gebäudetechnik wählten die freistehende Badewanne VIGOUR white auf das Siegertreppchen. Die Wanne belegt den 3. Platz.

Plus X Award Fachhandwerksmarke des Jahres 2024

Deutschland Fachhandwerkerinnen und Fachhandwerker haben sich entschieden: VIGOUR ist die „Fachhandwerksmarke des Jahres 2024“. Nach den Jahren 2020, 2021, 2022 und 2023 fällt die Wahl bereits zum fünften Mal in Folge auf VIGOUR. Auch 2024 rief der Plus X Award dazu auf, Marken zu finden, „die sich in besonderem Maße verdient machen - und zwar in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Handel und Handwerk“. Bundesweit nutzte das Fachhandwerk die Möglichkeit, ihre Favoriten zu wählen. Die meisten Stimmen bei dieser ungestützten Umfrage erhielt im Sanitärbereich VIGOUR.

VIGOUR-Geschäftsführer Alexander Gelsdorf: „Unseren konsequenten Weg, ausschließlich über das konzessionierte Fachhandwerk und den Fachgroßhandel zu vertreiben sowie das enge Zusammenspiel unserer Experten mit renommierten Designern, sehen wir durch diese Auszeichnungen bestätigt. Die Jury-Urteile spornen uns an, dem Fachhandwerker und seinen Endkunden auch in Zukunft optisch überzeugende und montagefreundliche Produkte an die Hand zu geben.“