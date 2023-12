Bei gestiegenen Temperaturen Mitte Dezember ist der Preis für Holzpellets erneut gesunken. Laut dem Deutschen Pelletinstitut (DEPI) kostet eine Tonne (t) des Brennstoffs derzeit im Durchschnitt 329,25 Euro. Im Vergleich zum Vormonat ist das ein Rückgang um etwa 6,2 Prozent. Pro Kilowattstunde Wärme aus Pellets zahlen Pel­letheizer aktuell 6,59 Cent. Der Preisvorteil zu Heizöl von rund 38 Prozent und zu Erdgas von rd. 34,8 Prozent bleibt auf stabil hohem Niveau. Von der anstehenden Verteuerung der CO2-Preise für fossile Brennstoffe sind Holzpellets auch künftig nicht betroffen.

Die Feiertage stehen unmittelbar bevor und das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. „Eine Zeit, in der es bei jeglichen Bestellungen - seien es die letzten Geschenke oder Holzpellets - aufs Ti­ming ankommt! Da unstetes Winterwetter schnell einsetzen kann und Krankheitsfälle beim Han­del kurzfristig zu längeren Lieferzeiten führen können, bestellen kluge Pelletheizer rechtzeitig vor dem Fest, damit die Brennstoffversorgung auch zwischen den Jahren gesichert ist“, empfiehlt DEPI-Geschäftsführer Martin Bentele.

Im Jahresmittel betrug der Preis für Holzpellets in Deutschland 389,78 Euro. Das zeigt, dass das Preishoch im Sommer 2022 aufgrund des Ukrainekriegs wie bei allen Energieträgern eine Aus­nahme war.

Regionalpreise

Beim Pelletpreis ergeben sich im Dezember 2023 folgende regionale Preisunterschiede (bei einer Abnahmemenge von 6 Tonnen): In Süddeutschland betragen die durchschnittlichen Pelletkosten 323,76 Euro/t, gefolgt von Mitteldeutschland mit 330,09 Euro/t. In Nord- und Ostdeutschland be­trägt der Tonnenpreis 335,53 Euro.

Größere Mengen (26 t) werden im Dezember 2023 zu folgenden Konditionen gehandelt: Süd: 309,70 Euro/t, Mitte: 314,11 Euro/t, Nord/Ost: 324,33 Euro/t (alle Preise inkl. Mehrwertsteuer).

DEPI-Pelletpreis

Seit 2011 wird der DEPI-Pelletpreis monatlich veröffentlicht, bis Dezember 2020 vom Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV). Er gibt den Durchschnittspreis in Deutschland für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 für die jeweilige Abnahmemenge wieder (Lieferung im Umkreis von 50 km, inklusive aller Nebenkosten und Mehrwertsteuer) - deutschlandweit und in drei Regionen. Der DEPV bietet einen separaten DEPV-Pelletpreis für Netto-Lieferverträge an.

Pelletpreise im Überblick:

DEPI-Pelletpreis Dezember 2023 6 t bundesweit: 329,25 €/t

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

DEPI-Pelletpreis Dezember 2023 26 t bundesweit: 314,25 €/t

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets

