Die Wohnungsstation Logamax kompakt WS160 bietet sich für Neubau und Bestand an und lässt sich in einem Unterputz- oder Aufputzschrank installieren. Bild: Buderus

Buderus hat seine bewährte Wohnungsstation Logamax kompakt WS160 weiterentwickelt: Das Gerät arbeitet jetzt mit einer elektronisch geregelten Warmwasserbereitung und einem neuen Plattenwärmetauscher. Außerdem wurde der Leistungsbereich erweitert. So gibt es die Logamax kompakt WS160 nun auch mit 45 kW Warmwasserleistung (bis zu 18 Liter pro Minute) - zusätzlich zur bisherigen Leistungsgröße von 35 kW (15 Liter pro Minute).

Ebenfalls neu: Fachhandwerker erhalten die Wohnungsstation optional mit einem nachgeschalteten elektrischen Durchlauferhitzer. Diese Lösung bietet sich für Wärmepumpensysteme mit niedrigen Versorgungstemperaturen an, um die Temperatur des Trinkwassers auf das gewünschte Niveau anzuheben.

Hoher Warmwasserkomfort

Die Logamax kompakt WS160 eignet sich zur Warmwasserbereitung in größeren Gebäuden mit zentralem Wärmeerzeuger oder Fernwärmeanschluss - beispielsweise Mehrfamilienhäuser, Hotels oder Wohnheime. Sie erzeugt hygienisch Warmwasser im Durchflussprinzip und liefert angenehme Raumwärme. Bereits bei geringen Pufferspeichertemperaturen ab 50 °C stellt die Wohnungsstation effizient 45 °C warmes Wasser bereit. Die neue elektronische Regelung ermöglicht es, Warmwassertemperatur und Warmhaltung des Wärmetauschers einzustellen. So lässt sich ein hoher Warmwasserkomfort bei niedrigen Rücklauftemperaturen erreichen. Eine automatische Sollwertanpassung reduziert bei Bedarf den Volumenstrom in der Versorgungsleitung, so dass der Pufferspeicher schneller aufgeheizt wird.

Flexibel nach Bedarf kombinieren

Der Systemexperte Buderus hat die Logamax kompakt WS160 modular konzipiert - dadurch lässt sie sich auf nahezu alle Anforderungen im Neubau oder Bestand anpassen: So kann das Basismodul für die Warmwasserbereitung mit einem Modul für einen gemischten oder ungemischten Heizkreis kombiniert werden.

Optional können Installateure den nachgeschalteten elektrischen Durchlauferhitzer ergänzen und zusammen mit den weiteren Komponenten in einem Unterputz- oder Aufputzschrank installieren. Vorteilhaft insbesondere für den Neubau ist die geringe Installationstiefe des Unterputzschrankes von nur 150 Millimetern, in dem auch Zubehöre wie Heizkreisverteiler für eine Fußbodenheizung und eine Zirkulationspumpe Platz finden.

Schneller Thermentausch

Praktisch für die Modernisierung: Als Ersatz für ein Heizwertgerät können Fachhandwerker das Austauschmodul Logamax kompakt WS160 TE nutzen. Für einen ungemischten Heizkreis sind Zonenventil, Differenzdruckregler und Rücklauftemperaturbegrenzung bereits werkseitig montiert. Ein Montagerahmen ermöglicht den Anschluss der Versorgungsleitungen von oben und dient als Halterung für das schmale, weiße Aufputzgehäuse, das alle Komponenten und die unteren Anschlussrohre verdeckt.