Holzpellets sind im Mai erneut günstiger geworden - ein zu Beginn der warmen Jahreszeit üblicher Marktverlauf. Wer mit Pellets heizt, sollten nun nicht zu lange mit dem Auffüllen ihres Lagers warten. Eine Tonne kostet laut dem Deutschen Pelletinstitut (DEPI) aktuell durchschnittlich 315,89 Euro, das sind 7,9 Prozent weniger als noch im Vor­monat. Für eine Kilowattstunde Wärme aus Pellets zahlen Verbraucher derzeit 6,32 Cent.

Der Preisvorteil gegenüber Heizöl steigt um 4 Prozentpunkte auf rund 28 Prozent.

„Der Pelletpreis folgt aktuell dem typischen Verlauf nach der Heizperiode - die Nachfrage sinkt, und damit auch der Preis. Wer jetzt einkauft, profitiert von günstigen Konditionen und kann sein Lager in Ruhe für den nächsten Winter vorbereiten“, erklärt Martin Bentele, Geschäftsführer des DEPI. „Wichtig ist dabei, auf hohe Qualität zu achten. Nur ENplus-Pellets garantieren eine gleich­bleibend saubere Verbrennung, schonen die Heizanlage und sorgen langfristig für niedrige Be­triebskosten.“

Auch die regelmäßige Reinigung des Pelletlagers ist entscheidend für eine störungsfreie Funktion der Heizung. Das sichert eine gleichmäßige Verbrennung und den effizienten Betrieb über viele Jahre hinweg - das schont langfristig auch den Geldbeutel. „Wer jetzt also sein Lager neu befüllen möchte, sollte die Reinigung durch einen Fachbetrieb vorher noch einschieben“, rät Bentele.

Regionalpreise

Im Mai 2025 ergeben sich beim Preis für Holzpellets folgende regionale Unterschiede (bei einer Abnahmemenge von 6 Tonnen): In Süddeutschland liegt der Preis bei 310,65 Euro/t. Es folgt Mit­teldeutschland mit durchschnittlichen Pelletkosten von 320,46 Euro/t. In Nord- und Ostdeutschland beträgt der Tonnenpreis 325,27 Euro.

Größere Mengen (26 t) werden im Mai 2025 zu folgenden Konditionen gehandelt: Süd: 297,04 Euro/t, Mitte: 305,41 Euro/t und Nord/Ost: 310,49 Euro/t (alle Preise inkl. Mehrwertsteuer).

DEPI-Pelletpreis

Seit 2011 wird der DEPI-Pelletpreis monatlich veröffentlicht, bis Mai 2020 vom Deutschen Energie­holz- und Pellet-Verband (DEPV). Er gibt den Durchschnittspreis in Deutschland für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 für die jeweilige Abnahmemenge wieder (Lieferung im Um­kreis von 50 km, inklusive aller Nebenkosten und Mehrwertsteuer) - deutschlandweit und in drei Regionen. Der DEPV bietet einen separaten DEPV-Pelletpreis für Netto-Lieferverträge an.

Pelletpreise im Überblick:

DEPI-Pelletpreis Mai 2025 6 t bundesweit: 315,89 €/t

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

DEPI-Pelletpreis Mai 2025 26 t bundesweit: 302,51 €/t

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets

für 3 t, 6 t und 26 t, sortiert nach Süd-, Mittel- und Nord-/Ostdeutschland