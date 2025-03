Effizient – zielgerichtet – persönlich.

Online-Seminare:

Sichere Hausinstallation: Planung, Bau, Betrieb von Trinkwasserinstallationen – Part Betrieb

Schwerpunkt „Betrieb“: Bestimmungsgemäßer Betrieb von Trinkwasserinstallationen nach DIN EN 806-5 und VDI 3810-2

Urlaub vorbei? Dann stellen sich häufig die Fragen: Was tun bei der Wiederinbetriebnahme einer Trinkwasserinstallation? Wann Fachunternehmen beauftragen? Welche Wartungsmaßnahmen sind sinnvoll? Wie Störungen und Gefahren vermeiden? Welche Pflichten hat der Betreiber?

Unsere Experten beantworten Ihnen diese sowie weitere wichtige Fragen inklusive Praxisbezug in diesem Online-Seminar. Lernen und erfahren Sie, wie Sie Ihre Kunden bei der Betriebssicherheit der Trinkwasserinstallation bestens unterstützen können.

REHAU ISH Online-Entdeckungsreise 2025

Keine Möglichkeit, REHAU auf der ISH zu besuchen? Zu wenig Zeit im Messe-Stress, die wichtigsten REHAU Neuheiten kennen zu lernen? Kein Problem! In diesem Online-Seminar holen Sie all dies nach.

Entspannt - informativ - auf den Punkt.

Wir nehmen Sie mit auf Online-Entdeckungsreise: Hier erfahren Sie die Details, hier lernen Sie alles Wissenswerte zu den REHAU Neuheiten.

Wann

10.03.2025 online

10:00 - 11:00 Uhr

Anmelden >

Wann

31.03.2025 online

10:30 - 11:00 Uhr

07.04.2025 online

13:00 - 13:30 Uhr

Anmelden >

Modular Systems – der (einzige) Weg in die Zukunft der Haustechnik

Das große Umdenken für eine zukunftsweisende Sanitärinstallation geistert seit langer Zeit durch die Branche - dennoch werden meist klassische Einzelkomponenten verwendet. Ist das zeitgemäß? Wie mit Zeitdruck, Fachkräftemangel und technischem Anspruch umgehen? Modulare Systeme als Lösung? Wie flexibel und rentabel sind sie wirklich?

Antworten auf diese und noch viele andere Fragen rund um die modulare Sanitärinstallation erhalten Sie in diesem Online-Seminar. Erfahren Sie alle technischen Details, sowie die Kalkulation und Montage modularer Systeme und lernen Sie die zusätzlichen Optionen zur designorientierten Oberflächengestaltung kennen.

Wann

01.04.2025 online

15:00 - 15:30 Uhr

20.05.2025 online

10:00 - 10.30 Uhr

Anmelden >

Trinkwasserhygiene in saisonal betriebenen Gebäuden

Trinkwasserhygiene ist sehr wichtig. Gerade in saisonal betrieben Gebäuden entstehen besondere Herausforderungen. Wie damit in Planung und Betrieb umgehen? Welche Vorteile haben Ringleitungen für solche Gebäude?

Am Beispiel eines Hotels in Italien erfahren Sie, welche Erfahrungen Planer und Betreiber mit der Herausforderung der Trinkwasserhygiene im saisonalen Betrieb haben und wie sie mit diesen Aufgaben umgehen.

Wann

14.04.2025 online

11:00 - 11:15 Uhr

03.06.2025 online

10:00 - 10:15 Uhr

23.06.2025 online

15:00 - 15:15 Uhr

Anmelden >

Präsenz-Seminare:

Schöck Schallschutzforum 2025

Lärm macht krank. Guter Schallschutz beugt vor und ist deshalb ein wichtiger Bestandteil moderner Gebäude für mehr Wohnkomfort und Gesundheit.

Erfahren Sie praxisrelevante Tipps und Trends rund um das Thema Schallschutz - von den Anforderungen allgemein über Fenster, Trockenbau, Gebäudeinstallationen, Balkone und Treppen bis hin zu aktuellen Praxisbeispielen aus der Rechtsprechung.

Sieben Experten informieren beim Schallschutzforum in Warnemünde, Hamburg und Bremen was Sie bei der Planung von Schallschutz beachten müssen.

Wann

01.04.2025 Rostock-Warnemünde

02.04.2025 Hamburg

03.04.2025 Bremen

Anmelden >

Planung, Bau und Betrieb von Trinkwasserinstallationen

Planung, Bau und Betrieb sind die drei tragenden Säulen der Trinkwasserhygiene. Wenn eine dieser Säulen "wackelt", ist die Trinkwasserhygiene nicht mehr sicher.

Unsere Experten beleuchten diese drei Bereiche - dabei werden u.a. die Anforderungen aus den jeweiligen technischen Regelwerken aufgezeigt und mit Praxisbeispielen verdeutlicht.

• Planungsgrundlagen nach DIN EN 806-2 und DIN 1988-200

• Installation nach DIN EN 806-4

• Betrieb und Wartung nach DIN EN 806-5 und VDI 3810-2

Weitere Termine finden zudem noch im Herbst in Trier und Kassel statt.

Wann

23.04.2025 Oldenburg

19.05.2025 Erlangen

Anmelden >

RAUCAD Grundseminar

RAUCAD ermöglicht die problemlose Zeichnung, Berechnung und Dimensionierung von 2D- und 3D-Rohrnetzen der Gewerke Heizung, Kälte, Trinkwasser, Schmutzwasser und Regenwasser.

Im 2-tägigen „RAUCAD Grundseminar“ lernen Sie die Grundlagen der Software und erstellen unter Anleitung ein kleines Projekt.

Wann

29.-30.04.2025

Erlangen

Anmelden >

RAUCAD Profi-Workshop

Im 2-tägigen „RAUCAD Profi-Workshop“ vertiefen wir die Grundkenntnisse der einzelnen Module. Das Kennenlernen von weiteren Softwarefunktionen gehört ebenso zum Workshop, wie auch ausreichend Zeit auf Ihre gezielten Fragen einzugehen.

Der RAUCAD Profi-Workshop lebt von Ihren Themen! Senden Sie uns daher gerne Fallbeispiele, die Sie ausführlich behandeln möchten, vor unseren Terminen an: raucad(at)rehau.com. Als Betreff geben Sie nur "Workshop-Themen" an.

Wann

13.-14.05.2025

Erlangen

Anmelden >

Diese sowie viele weitere interessante Online-Seminarthemen finden Sie in unserem Seminarplaner >

Für alle Online-Seminare gelten die technischen Voraussetzungen:

Wir empfehlen Ihnen die Teilnahme mit einem Headset. Für die Teilnahme am Online-Seminar reicht lediglich die Ausführung der gotowebinar-Software aus.



Unmittelbar nach der Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung und weitere Informationen. Bei Fragen steht Ihnen die REHAU Akademie gerne unter akademie_bau(at)rehau.com zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Ihre REHAU Akademie