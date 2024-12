Turnusgemäß wählten die Mitglieder des Deutschen Großhandelsverbandes Haustechnik bei der diesjährigen Mitgliederversammlung in Frankfurt/Main heute ihren Vorstand. Im Amt bestätigt wurden Johannes M. Börner (Börner Haustechnik KG) als 1. Vorsitzender und Thomas Werner (Cordes & Graefe KG) als Stellvertreter. Ebenfalls für die kommenden drei Jahre im Amt bestätigt wurden Bastian Hördemann (Elmer Gruppe), Henrik Schmidt (Heinrich Schmidt GmbH & Co. KG) und Wilhelm Schuster (Richter+Frenzel GmbH + Co. KG).

Johannes M. Börner: „Dieses Votum der Mitglieder des DG Haustechnik ist ein eindeutiges Zeichen für die Kontinuität der Verbandsarbeit. Wir haben unsere Themenfelder Digitalisierung, Vertriebsweg, Nachhaltigkeit und Fachkräftebedarf schon vor einiger Zeit klar definiert. Daran richtet sich auch unsere zukünftige Verbandsarbeit aus. Die aktuellen Herausforderungen in der Haustechnik-Branche, beeinflusst auch durch die derzeitigen politischen Unwägbarkeiten, benötigen eine klare Positionierung bei diesen Themen. Hier werden wir mit unseren Branchenpartnern auch zukünftig eng zusammenarbeiten.“