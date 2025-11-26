Relax Style ist der ventilationsunterstütze Heizkörper, der Wärme und Stil vereint.

Sein Design mit weichen, harmonischen Linien verdeckt vollständig die Anschlüsse älterer Heizungsanlagen und sorgt für eine klare, zeitgemäße Ästhetik.

Konzipiert für den Einsatz in Kombination mit einer Wärmepumpe.

Relax Style gibt es in horizontaler und vertikaler Ausführung.

Die Anschlüsse und das Ventil sind hinter dem Heizkörper platziert.

Bedienung bzw. Lüfter-Steuerung (Standby und 3 Gebläsestufen) über das dezent am Seitenprofil integrierte Bedienelement.

Relax Style hat gleich zwei der prestigeträchtigsten internationalen Auszeichnungen im Produktdesign erhalten:​

German Design Award 2026 – Winner​

Excellent Product Design – Energy​

Aus über 3.900 Einreichungen aus 57 Ländern wurde Relax Style ausgezeichnet – gewürdigt für seine klaren, eleganten Linien, verdeckten Anschlüsse und die gelungene Kombination aus Komfort, Energieeffizienz und ästhetischer Harmonie.​

Archiproducts Design Awards 2025 – Winner​

Dieser Preis unterstreicht das schlichte, ruhige Design des Relax Style und seine Fähigkeit Räume aufzuwerten.​

Relax Style ist ein Projekt von Dario Tanfoglio.​