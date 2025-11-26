BEMM: Der neue Hybrid-Komfort-Raumheizkörper Relax Style - konzipiert für den Einsatz in Kombination mit einer Wärmepumpe - gewinnt 2 Designpreise.
Sein Design mit weichen, harmonischen Linien verdeckt vollständig die Anschlüsse älterer Heizungsanlagen und sorgt für eine klare, zeitgemäße Ästhetik.
Konzipiert für den Einsatz in Kombination mit einer Wärmepumpe.
- Relax Style gibt es in horizontaler und vertikaler Ausführung.
- Die Anschlüsse und das Ventil sind hinter dem Heizkörper platziert.
- Bedienung bzw. Lüfter-Steuerung (Standby und 3 Gebläsestufen) über das dezent am Seitenprofil integrierte Bedienelement.
Relax Style hat gleich zwei der prestigeträchtigsten internationalen Auszeichnungen im Produktdesign erhalten:
- German Design Award 2026 – Winner
Excellent Product Design – Energy
Aus über 3.900 Einreichungen aus 57 Ländern wurde Relax Style ausgezeichnet – gewürdigt für seine klaren, eleganten Linien, verdeckten Anschlüsse und die gelungene Kombination aus Komfort, Energieeffizienz und ästhetischer Harmonie.
- Archiproducts Design Awards 2025 – Winner
Dieser Preis unterstreicht das schlichte, ruhige Design des Relax Style und seine Fähigkeit Räume aufzuwerten.
Relax Style ist ein Projekt von Dario Tanfoglio.