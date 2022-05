ecom: Moin in den Norden…

Ein neues Nordlicht in der ecomFAMILY

Typisch nordisch by nature, verstärkt Oliver Hoier seit April das Team ecom für die Region nördlich von Hannover.

„Ich freue mich wirklich ungemein, Teil der ecomFAMILY zu sein. Und nun auch Ihnen – unseren Kunden im Norden – die Mehrwerte eines echten Familien-Unternehmens erlebbar zu machen. Wir kümmern uns eben – um Sie, Ihre Anforderungen, Ihre Bedürfnisse…“, so das Nordlicht.

Oliver Hoier ist zukünftig Ihr anprechpartner bei ecom, der Ihnen bei allen Fragen rund um das spannende Thema Druck- und Abgasmessung zur Seite steht. Gerne stellt er Ihnen die Mehrwerte der ecom-Lösungen vor – angefangen von der fachlichen und persönlichen Betreuung, über den herausragenden Geräte-Service und die verlässlichen und genauen Geräte. Ebenso den ecomMANDER, der kostenlosen App, die genau dafür sorgt, dass die Messergebnisse schnell und sicher dahin kommen, wo sie benötigt werden – zur Rechnunung, die Sie schreiben.

Sprechen Sie Oliver Hoier einfach an, er freut sich über Ihre Kontaktaufnahme - telefonisch unter 0160 97987618 oder per Mail an o.hoier(at)ecom.de .

Unter www.ecom.de, im ecom Online Shop oder auf Facebook finden Sie viele weitere tolle News aus dem Hause ecom.