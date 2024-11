Wilo Deutschland steht ab Dezember unter neuer Leitung: Mit zwei wichtigen Personalentscheidungen in relevanten Funktionen stellt sich Wilo im Markt Deutschland neu auf. Rainer Rixen übernimmt als Vertriebsleiter die Verantwortung für den deutschen Markt. David Odenthal ist bereits im September als Leiter des Marksegments Gebäudetechnik angetreten.

Im Dortmunder Konzernhauptsitz ist Rainer Rixen kein Unbekannter – bereits seit über zehn Jahren bekleidet der 51-Jährige beim Pumpen- und Pumpensystemlösungsanbieter Wilo verschiedene Führungspositionen. Sein Werdegang lässt sich zusammenfassen als ein Dreiklang aus Service, Marketing und Vertrieb, sowohl auf Gruppen- also auch auf Länderebene: 2014 als Service Portfolio Manager bei Wilo angetreten, stieg er nach kurzer Zeit zum Serviceleiter Deutschland auf. Es folgten Stationen als Group Director Service DACH, Group Director Strategic Business Development Deutschland und Senior Vice President Group Service. Den Grundstein seiner Karriere legte er zuvor in 18 Jahren bei Vaillant in verschiedenen Positionen im Bereich Service und Vertrieb.

Erfahrene Führungskraft aus den eigenen Reihen

„Aktuell bewegen wir uns in Deutschland in einem herausfordernden Marktumfeld. Umso erfreulicher, dass mit Rainer Rixen ein versierter Wilo-Manager und absoluter Marktkenner das Steuer übernimmt. Wir vertrauen ihm vollkommen“, so Peter Glauner, Regional Chief Executive Officer & Regional Chief Sales Officer von Wilo Europe. Rixen ist bereit für seine neue Aufgabe: „Nach mehr als 30 Jahren in der SHK-Branche, freue ich mich auf die Verantwortung, die der deutsche Markt mit sich bringt. Meine langjährige Industrieerfahrung ist besonders wichtig in einer Zeit des Umbruchs, in der wir uns aktuell befinden. Als multinationaler Technologiekonzern mit ganzheitlichen Lösungen und Services ist Wilo breit aufgestellt. Das ist eine große Stärke.“

Ebenfalls neu im Team: David Odenthal, seit September Leiter Marktsegment Gebäudetechnik Commercial & Residential bei Wilo Deutschland. Der 45-Jährige zeichnete zuletzt als Vice President Sales bei ifa Systems verantwortlich und bringt langjährige Marketing- und Vertriebserfahrungen in unterschiedlichen Konzernen mit. Odenthal ergänzt die Neuausrichtung somit um einen frischen Blick von außen: „Gemeinsam wollen wir uns im Vertrieb nachhaltig und zukunftsgerecht aufstellen und unsere kundenorientierten Lösungen im Bereich Solution Sales weiter stärken. Der Bereich hat bei Wilo eine lange Historie und birgt großes Potenzial – hier können wir viel bewegen.“