Fluidics stellt seit Jahrzehnten Ölbrennerdüsen her, die aufgrund Ihrer hohen Qualität in zahlreichen Ölbrennern eingesetzt werden. Dies erreicht man durch eine optimierte Kontrolle mittels eines optoelektronischen Verfahrens und technischen Features, wie beispielsweise der außergewöhnlichen Faltung der Filterfläche.

Doch trotz der hohen Qualität und Langlebigkeit sollten man, auch wenn die Düse bei der jährlichen Kontrollmessung noch gute Werte bringt, sie dennoch gegen eine neue ersetzten. Die Gründe hierfür sind vielfältig und sollen den Anlagenbetreiber vor eventuell späteren, unerwartet auftretenden Störungen bewahren. Diese können schon morgen auftreten, auch wenn heute die alte Düse noch einwandfrei funktioniert.

Insofern, gerade in der Notdienst- aber auch in der Wartungsphase ist es gut, wenn man die richtige Düse schnell zu Hand hat.

Fluidics bietet hierzu drei verschiedene, bereits vorgefüllte Düsenkoffer an, so ist man bestens gerüstet:

Fluidics Düsenkoffer gefüllt, inklusive 40 Ölbrennerdüsen SF

Fluidics Düsenkoffer gefüllt, inklusive 40 Ölbrennerdüsen HF

Fluidics Düsenkoffer gefüllt, Ölbrennerdüsen SF, HF und FixDrip

Das Beste zum Schluss:

