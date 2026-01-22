Simsalabim - und weiter geht’s! „Die 2 vom Fach für alle Fälle“ starten mit CONEL in die nächste Runde. Diesmal wird es magisch. Während einer der beiden mit dem Zauberstab fuchtelt, geschieht das Unfassbare: Der altbekannte Kamerad weicht einem neuen Kollegen.

Sein Vorgänger war ein Riese, er selbst nennt sich Zwerg: Klein, schlagfertig und voller Energie er frischen Wind ins Team - und zeigt gemeinsam mit seinem zauberhaften Kollegen, wie unterhaltsam und praxisnah moderne Installationstechnik sein kann. Ob Abwasser, Pumpen oder Kleber: Dieses Duo verbindet Fachwissen mit Humor.

Bereit für neue Produkte, neue Gags und neue Baustellen-Magie? Dann Vorhang auf für die neuen Clips - mit geballtem Know-how, einem Hauch von Wahnsinn und jeder Menge CONEL-Power. Bühne frei für „Die 2 vom Fach für alle Fälle“!

Zum Video: youtube.com/shorts/S ICLutJlFY

Tatort: Klebekraft

CONEL CARE Kleber

Wenn Kleber zum Diebesgut wird sind unsere 2 vom Fach nicht weit. In einem ABEX in Saarbrücken sorgt ein Vorfall für Aufsehen: Einer der beiden - ausnahmsweise mal auf Abwegen - greift nicht nach der Kasse, sondern nach dem CONEL CARE Kleber. Warum? Weil der einfach alles klebt: Holz auf Metall, Keramik auf Stein, sogar das Vertrauen des Kollegen scheint gefährdet.

Der andere - dieses Mal in der Rolle des entsetzten ABEX-Mitarbeiters - versteht den Hype: Der Kleber hält bei jeder Temperatur, auf jedem Untergrund und kostet nicht mal die Welt. Aber gleich deswegen klauen? Muss das sein?

Fakt ist: Der CONEL CARE Kleber hat’s in sich. So stark, dass sogar Kriminelle schwach werden. Für alle anderen gilt: lieber Kaufen statt Klauen - aber auf jeden Fall kleben!

Passt. Sitzt. Läuft.

CONEL DRAIN Link Adapter

Verbindung gesucht? Unsere 2 vom Fach haben sie. Sicher, einfach und schnell. Der CONEL DRAIN LINK Adapter macht kurzen Prozess mit störrischen Übergängen. Er passt auf jedes Abwasserrohr, ist montagefreundlich und ideal für drucklose Abwassertechnik. Einfach draufstecken, Schelle anziehen - fertig. Keine halbe Wissenschaft, sondern ganze Arbeit.

Und wer doch mal unter Druck steht: Mit dem passenden Schlauchadapter vom Typ 2B geht’s sogar bis 2,5 bar druckdicht. Damit läuft alles - nur kein Wasser daneben.

Und weil auch Profis mal den Überblick verlieren: Mit dem CONEL DRAIN LINK Produkt­finder geht die Suche nach dem richtigen Adapter schneller als ein Rohr verlegt ist. Rohrmerkmal eingeben, Treffer bekommen, direkt verbauen. So geht clever verbinden heute. Stecken wir’s zusammen!

Zum Video: www.youtube.com/watch?v=hfHyi_lssts&t=5s

Doppelwumms im Untergrund

CONEL FLOW Abwasserpumpe

Mehr Leistung, mehr Höhe, mehr Flow - mit der FLOW Abwasserpumpe TP12 PLUS geht die Entsorgung ab wie nie zuvor. Unsere 2 vom Fach sind völlig aus dem Häuschen: Denn wo früher Schluss war, kommt jetzt noch richtig was - dank verbesserter Förderleistung und höherer Reichweite. Das ist kein Pumpen mehr, das ist der Doppelwumms für Abwasser!

Neu im Team: der passende Schacht. Damit wird der Überflurschacht nicht nur möglich, sondern auch richtig einfach zu bauen. Und als Bonus gibt’s Zubehör, das den Unterschied macht: Schwimmerschalter, Knickschutz, Schalterlösungen - alles dabei.

Fazit der 2 vom Fach: Wenn Pumpen Spaß macht, steckt garantiert CONEL dahinter. Oder besser gesagt: darunter. Mann, sind wir im Flow!

Kalt gepackt - heiß verklebt

CONEL TOOLS

Unsere „2 vom Fach“ wissen: Gute Werkzeuge brauchen nicht viele Worte - aber manch-mal reicht schon eins: CONEL. Ob heiß, hammerhart oder einfach nur wow - beim Packen des TOOL-Sortiments fliegen nicht nur die Funken, sondern auch die Blicke.

Und weil ein guter Handwerker nicht nur schraubt, sondern auch clever packt, wandert in die Kühlbox gleich das Beste aus zwei Welten: CONEL TOOLS, Kühlakku, Wasser - und natürlich ein Mettbrötchen mit Zwiebeln. Die perfekte Mischung aus Profi-Werkzeug und Handwerkermarmelade.

Zum Video: youtube.com/shorts/tpGvrhctutk

Zum Video: youtube.com/shorts/AGp4eU5vaZc

Fazit: CONEL TOOLS - das ist nicht nur cool, das ist eiskalt durchdacht. Für alle, die mit Stil arbeiten. Und mit Geschmack.