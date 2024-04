Die symbiotische Beziehung zwischen Natur und Kultur hat im Laufe der Geschichte Kunst, Mode und Architektur maßgeblich geprägt. Dem hohen Stellenwert von Natur als Inspirationsquelle ist auch das Motto der morgen startenden Milan Design Week gewidmet: „Materia Natura“. Mit diesem Thema ist die weltweit größte, jährlich stattfindende Design-Veranstaltung die ideale Bühne für GROHE SPA, die Premium-Submarke von GROHE, eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen. Das Wort SPA leitet sich ursprünglich von den Anfangsbuchstaben von „Salus per aquam“ ab und formt so die Grundlage für GROHE SPA. Im eindrucksvollen Palazzo Reale in der Nähe des Doms zelebriert GROHE in einer multisensorischen Installation die transformative Kraft des Wassers und präsentiert sorgfältig ausgewählte Badlösungen, die modernen Luxus und maßgeschneiderte Qualität verkörpern.

Eine Hommage an Natur und Geschichte

Basierend auf dem „Aquatecture“-Konzept - der Verschmelzung von Wasser und Architektur - zeigt die GROHE SPA Installation im Innenhof des Palazzo Reale vier Räume, die den Stellenwert von Wasser in der Architektur sowie die Vorteile dieser Verbindung für Gesundheit und Wohlbefinden hervorheben. Die vom hauseigenen LIXIL Global Design und Brand Identity Team konzipierte „Aquatecture“-Installation spiegelt so die Essenz von GROHE SPA, „Salus per aquam“, wider und verwebt sie mit der Geschichte des Gebäudes. Inspiriert vom ehemaligen Hofgarten und in Synergie mit dem Motto der Milan Design Week „Materia Natura“, verschmelzen hier Natur und Architektur in zeitgenössischen Räumen. Diese zollen gleichermaßen dem ehemaligen Garten Tribut und schaffen darüber hinaus sinnliche Bereiche, die zum Nachdenken anregen und Energie spenden.

„Mit unserer Installation im Palazzo Reale reflektieren wir die komplexe Beziehung zwischen Natur und menschlicher Kreativität und verbinden die reiche Geschichte des Königspalastes mit dem modernen Ethos von GROHE SPA. Unsere ,Aquatecture‘-Räume laden auf eine immersive Reise ein, bei der ,Salus per aquam’ und die kraftvolle Verbindung von Wasser und Architektur erlebt werden können. Die Installation ist nicht nur ein Showcase, sondern dient auch als Inspiration für Architekt:innen und Designer:innen, indem sie zur Zusammenarbeit und zum Experimentieren anregt“, erklärt Patrick Speck, Leader, LIXIL Global Design EMENA.

Spa-Luxus neu definiert auf vier Ebenen

Jeder „Aquatecture“-Raum repräsentiert eine der vier Ebenen, die GROHE SPA zum Leben erwecken. Besucher:innen beginnen ihre Reise durch die Installation auf der vierten Ebene. Hier werden branchenführende Produkte gezeigt, mit denen sich im eigenen Badezimmer das ultimative Spa-Refugium schaffen lässt. Duschlösungen wie die GROHE Rainshower Aqua und die F-Digital Deluxe Module verbinden zeitlose Eleganz mit moderner Technologie, indem sie Duscherlebnisse mit Licht, Dampf, Klängen und Düften anreichern. Mit Produkten wie der GROHE Atrio Outdoor-Dusche wird die direkte Verbindung mit der Natur noch weiter intensiviert. Im Mittelpunkt der dritten Ebene steht die neue Satin-Oberfläche der umfangreichen GROHE Colors Collection. Das Finish sorgt für eine angenehme Haptik und noch mehr Gestaltungsfreiheit beim Design eines individuellen Badezimmers. Um eine harmonische Optik zu gewährleisten, ist die Satin-Oberfläche für GROHE Allure und GROHE Atrio sowie die passenden Brausen und Accessoires in den Farben Satin Steel und Satin Graphite erhältlich.

Das Highlight der zweiten Ebene ist die neue GROHE Allure Gravity, verfügbar ab Mai 2025. Die Armaturenserie verbindet eine schlanke, quadratische Silhouette mit grenzenlosen Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung dank austauschbarer Abdeckplatten, die aus transparentem und verspiegeltem Glas oder marmorähnlichen Oberflächen gefertigt sind. Um einen authentischen Marmorstil mit einer hochwertigen Verarbeitung zu bieten, arbeitet GROHE mit Caesarstone, dem weltweiten Pionier für Premium-Arbeitsflächen, zusammen.

Den krönenden Abschluss der Ausstellung bildet die konzeptuelle GROHE Icon 3D Kollektion: Die im 3D-Metalldruckverfahren hergestellten Produkte erlauben vollkommen neue Formen sowie Möglichkeiten zur Maßanfertigung und heben nachhaltiges Produktdesign auf ein nie dagewesenes Niveau.

GROHE SPA entdecken

Besucher:innen können die Installation und GROHE SPA vom 16. bis 21. April 2024 im Palazzo Reale hautnah erleben.

Die Installation wird für die Öffentlichkeit zugänglich sein am

16./17. April von 10:30-19:30 Uhr MEZ

18. April von 10:30-17:00 Uhr MEZ

19./20. April von 10:30-22:00 Uhr MEZ

21. April von 10:30-18:00 Uhr MEZ

GROHE wird in der Installation am Dienstag und Mittwoch von 17 bis 18 Uhr und am Freitag von 11 bis 12 Uhr eine Reihe von „Aqua Talks“ mit namhaften Vertreter:innen aus Design und Architektur veranstalten.

Besuchen Sie unsere GROHE SPA Website, um mehr über die Milan Design Week 2024 zu erfahren.