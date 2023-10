Motorisierte Umschaltventile ermöglichen die automatische Umschaltung des Wärmeträgermediums in Wärmepumpen- und Gebäudeversorgungsanlagen. Das neue Drei-Wege-Motor-Kugelumschaltventil der Serie 6445 von Calefi wurde speziell dazu entwickelt, um das aus der Wärmepumpe kommende Wärmeträgermedium dem Heizungssystem und dem Warmwasserspeicher zuzuleiten.

Motor- oder Zonenventile gibt es als Durchgangs-, als Zwei-Wege- oder als Drei-Wege Ventil. Durchgangs- oder Zwei-Wege Ventile werden als motorisierte Absperrungen eingesetzt, oder zum Regeln von Volumenströmen, z. B. mittels thermostatischer Einzelraumreglung. Sie dienen entweder zum Steuern von Verbrauchern oder zum Steuern von Anlagenabschnitten - oder wie der Name es schon sagt - zum Steuern von Zonen- eingesetzt. Drei-Wege Ventile übernehmen in Wärmepumpenanlagen folgende Aufgaben: Das Umschalten zwischen Verbrauchern, wie z. B. Warmwasser-Bereiter und Heizungssystem, oder das automatische Beimischen des Mediums direkt in den Rücklauf. Dieser Anwendungsfall hat im Vergleich zum Zwei-Wege-Ventil den Vorteil, dass die Wärme/Kälte bis kurz vor dem Verbraucher ansteht und die Geräuschbildung geringer ist. Ein weiterer Vorteil: Beim Zwei-Wege Ventil wird nur die Zuleitung abgesperrt. Der Strang "stirbt" so mit der Zeit ab und muss beim Öffnen erst wieder vollständig durchströmt werden.

Ein wichtiges Detail der Serie 645 für den Einsatz in Wärmepumpensystemen ist die Isolierung. Sie sorgt für besonders niedrige Betriebstemperaturen des Wärmeträgermediums und der daraus resultierenden, reduzierten Bildung von Kondenswasser. Ein weiteres Plus: Die hohe hydraulische Leistung, kombiniert mit der geringen Größe und dem gemeinsamen frontseitigen Anschluss.

Das Ventil kann mit der Ventilspindel in waagrechter oder senkrechter Stellung installiert werden, es darf jedoch niemals über Kopf montiert werden. Zwischen dem Ventilkörper und dem Stellantrieb wird eine Wärmesperre aus Technopolymer montiert, die im Innern zwei Edelstahlwellen und einen Isolierring enthält.

Sie verhindert, dass die Wärme vom Medium auf den elektrischen Stellantrieb übertragen wird und es zur Kondensatbildung im Stellantrieb kommt.

Das Drei-Wege-Motor-Kugelumschaltventil der Serie 6445 besteht aus Messing, die Kugel aus verchromtem Messing, die Anschlüsse 1” AG mit Verschraubung. Betriebsmedien sind Wasser und Glykollösungen ( max. Glykolgehalt 50 %) Der maximaler Betriebsdruck liegt bei 10 bar, der Betriebstemperaturbereich bei -5–110 °C.

Technische Merkmale der Serie 6445 auf einen Blick

Anschlüsse 1” AG mit Verschraubung. Messinggehäuse. Kugel aus verchromtem Messing. Kugeldichtung aus PTFE mit O-Ring aus EPDM. Steuerspindeldichtung mit doppeltem O-Ring aus EPDM. Verschraubungsdichtungen mit O-Ring aus EPDM. Betriebsmedien Wasser und Glykollösungen; max. Glykolgehalt 50 %. Maximaler Betriebsdruck 10 bar. Max. Betriebs-Differenzdruck 10 bar. Stellantrieb aus selbstlöschendem Polycarbonat. Farbe Grau RAL 9002. Dreipunkt-Stellmotor mit Hilfs-Mikroschalter. Betriebsspannung 230 V - 50/60 Hz. Leistungsaufnahme 4 VA. Dynamisches Anlaufmoment 8 N·m. Belastbarkeit der Hilfsschalterkontakte 0,8 A. Schutzart IP 44 mit senkrechter Spindel, IP 40 mit waagrechter Spindel. Schaltzeit (90°-Drehung) 40 s (10 s). Raumtemperaturbereich 0–55 °C.