Wir bei MILWAUKEE® kennen die Herausforderungen, denen sich professionelle Handwerker überall stellen müssen. Wir wissen, dass es nicht immer einfach ist, den Überblick über alle wichtigen Werkzeuge zu behalten. Mit ONE KEY™ erhalten Sie vollständige Kontrolle über Ihr Inventar!

Was ist ONE-KEY™?

ONE-KEY™ ist ein Gerätemanagementtool, mit dem Sie über eine App die Standorte der ONE-KEY™ Geräte sehen und verfolgen, Werkzeuge bei Diebstahl sperren sowie deren Einsatz und Ihr Team so effizient wie möglich planen können.

Zusätzlich können Sie mit ONE-KEY™ Ihre Geräte anwendungsdefiniert programmieren, Nutzungsdaten auslesen und werden rechtzeitig zu bevorstehenden Reparaturen informiert.

Wie teuer ist ONE-KEY™?

ONE-KEY™ steht Ihnen völlig kostenlos zur Verfügung!

Wie starte ich mit ONE-KEY™?

1. Schritt: ONE-KEY™ App kostenlos herunterladen

2. Schritt: ONE-KEY™-fähiges Gerät registrieren

3. Schritt: Loslegen!

Welche MILWAUKEE® Werkzeuge sind ONE-KEY™-fähig?

Eine Auflistung unserer ONE-KEY™ Werkzeuge finden Sie hier.



Mehr Infos gibt es auf der MILWAUKEE® Webseite