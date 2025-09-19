MILWAUKEE®: Mit dem ONE-KEY™-GERÄTEMANAGEMENT den Überblick über die Werkzeuge behalten
Was ist ONE-KEY™?
ONE-KEY™ ist ein Gerätemanagementtool, mit dem Sie über eine App die Standorte der ONE-KEY™ Geräte sehen und verfolgen, Werkzeuge bei Diebstahl sperren sowie deren Einsatz und Ihr Team so effizient wie möglich planen können.
Zusätzlich können Sie mit ONE-KEY™ Ihre Geräte anwendungsdefiniert programmieren, Nutzungsdaten auslesen und werden rechtzeitig zu bevorstehenden Reparaturen informiert.
Wie teuer ist ONE-KEY™?
ONE-KEY™ steht Ihnen völlig kostenlos zur Verfügung!
Wie starte ich mit ONE-KEY™?
1. Schritt: ONE-KEY™ App kostenlos herunterladen
2. Schritt: ONE-KEY™-fähiges Gerät registrieren
3. Schritt: Loslegen!
Welche MILWAUKEE® Werkzeuge sind ONE-KEY™-fähig?
Eine Auflistung unserer ONE-KEY™ Werkzeuge finden Sie hier.
Mehr Infos gibt es auf der MILWAUKEE® Webseite