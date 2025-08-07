Neu im Sortiment: JUDO HOME GUARD ist ein Funk-Bodensensor der Extraklasse. Er detektiert nicht nur Wasser, sondern veranlasst bei Verknüpfung mit einem internetfähigen JUDO Mikroleckageschutzprodukt automatisch die Absperrung der Wasserleitung. Zusätzlich misst er die Temperatur und Luftfeuchte in überwachungsintensiven Räumen. So kann der Sensor neben Überschwemmungen auch vor Frost und Schimmelbildung warnen: Die optimale Ergänzung zum Mikroleckageschutz und die perfekte Allround-Absicherung des gesamten Haushalts.

Wasserschäden sind der Albtraum vieler Hausbesitzer. Doch auch Mieter stehen in der Verantwortung, wenn etwa eine defekte Waschmaschine oder Spülmaschine ursächlich ist. Der neue Funk-Bodensensor JUDO HOME GUARD kann zur Schadensbegrenzung beitragen, indem er austretendes Wasser und andere leitfähige Flüssigkeiten detektiert und den Nutzer rechtzeitig informiert. Zusätzliche Features wie die Temperatur- und Luftfeuchtemessung runden den HOME GUARD ab. So sorgt der Sensor nicht nur für entspannte Urlaubstage, indem er daheim die Stellung hält. Er warnt zudem vor Frost, wenn zum Beispiel das Ferienhaus über den Winter leer steht – jederzeit und überall. Durch die Überwachung der Luftfeuchtigkeit kann der Sensor auch vor Schimmel schützen. Neben einem akustischen Warnsignal macht sich der Funk-Sensor visuell über ein rundes Leuchtband bemerkbar. Besonders praktisch: Durch den Akkubetrieb mit USB-Anschluss und einer Betriebsdauer von bis zu zwei Jahren ohne Nachladen ist ein Batteriewechsel nicht notwendig. Bei geringer Akkulaufzeit gibt der Sensor rechtzeitig ein Signal, alternativ kann er dauerhaft an die Stromversorgung angeschlossen werden.

Smart vernetzt: Per JU-Control App kann der Funk-Bodensensor mit einem internetfähigen JUDO Produkt verbunden und weltweit gesteuert werden. Nutzer erhalten Betriebs- und Warnmeldungen bei App-Nutzung als Push-Nachricht, E-Mail und/oder SMS und bleiben jederzeit informiert. Grenzwerte für die Temperatur- und Luftfeuchtemessung lassen sich ebenfalls in der App einstellen. Über das gebäudeseitig vorhandene WLAN können bis zu zehn Sensoren mit einem JUDO Produkt für die vollumfängliche Überwachung verbunden werden – ob in der Küche neben der Spülmaschine, im Hauswirtschaftsraum an der Waschmaschine oder in wenig frequentierten Kellerräumen. Voraussetzung für den Verbindungsaufbau ist ein WLAN-fähiges JUDO Produkt (ggfs. Software-Update erforderlich).

In Kombination mit dem Mikroleckageschutzsystem ZEWA i-SAFE, den Multifunktionsprodukten ZEWA i-SAFE FILT und PROM-i-SAFE oder den Enthärtungsanlagen i-soft PRO, i-soft PRO L, i-soft PRO XL, i-soft SAFE+ und i-soft K SAFE+ spielt der HOME GUARD seine Stärken voll aus: Bei Meldung von austretendem Wasser oder anderen leitfähigen Flüssigkeiten veranlasst der Sensor über das verknüpfte JUDO Mikroleckageschutzprodukt die automatische Sperrung der Leitung. Diese kann auch im Zuge einer routinemäßigen Mikroleckageprüfung per App ausgelöst werden, um den Wasserdurchfluss zu stoppen.

Funktionalität und Optik verschmelzen zu einer Einheit: Das schlichte, moderne Design mit rutschfester Unterseite macht den HOME GUARD mit einer geringen Bauhöhe von knapp 30 mm besonders flexibel einsetzbar – als Helfer in jeder Situation.