In Dortmund verwurzelt, den Mitarbeiterinnen ehrlich verbunden, viel Tradition »im Rückspiegel« (wie Bruno »Günna« Knust sagen würde) und für die Zukunft bestens gerüstet - in diesem Sinne und mit vielen Emotionen feierte das Unternehmen Louis Opländer mit rund 350 Gästen am Freitag, 24. Juni, in der Jahrhunderthalle in Bochum das 150-jährige Firmenjubiläum. Jan Opländer, Firmenchef in 5. Generation, leitete mit launigen Geschichten ein; die glänzend aufgelegte Moderatorin Steffi Neu führte gewohnt flockig durchs Programm.

»Echter Unternehmergeist macht die Firma aus und Beharrlichkeit ist ganz wichtig für den Erfolg; das höchste Gut sind aber stets die Mitarbeiter«, betonte Jan Opländer, der die Transformation von einem Handwerksbetrieb zu einem Industrieunternehmen mit zukunftsfesten Strukturen auf den Weg gebracht hat. Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal lobte die Entwicklung und die Innovationskraft der Louis Opländer GmbH, die auf modernste Gebäudeausrüstung setzt und zudem die Keimzelle des weltweit agierenden Unternehmens Wilo ist: »Ein starkes Stück Dortmund«, brachte er es auf den Punkt. Stefan Schreiber, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Dortmund, wies auf die schon seit der Unternehmensgründung bestehende Kooperation mit Louis Opländer hin. Andreas Cloer, 2. Vorsitzender des Industrieverbands Technische Gebäudeausrüstung (ITGA), gratulierte dem Unternehmen und dankte Jan Opländer für seinen über Jahrzehnte andauernden Einsatz im Vorstand des ITGA und seine kreativen Ideen.

Gemeinsam mit Politik und Wissenschaft

Dr. Thomas Wilk vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen wurde gar aus seinem Mallorca-Urlaub zugeschaltet. Unter Palmen sitzend berichtete er von den erfolgreichen Projekten, die Louis Opländer mit Co-Geschäftsführer Christian Schlegel und vielen anderen angestoßen hat: »Jan Opländer hat ein großartiges Team zusammengebracht, um vor allem die Digitalisierung in der Gebäudetechnik nachdrücklich voranzubringen. Vielen Dank an alle, die an diesem Strang ziehen.«

Prof. Dr.-Ing. Mike Gralla, Dekan der Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen an der TU Dortmund, hob die wegweisende Kooperation zwischen dem Unternehmen Louis Opländer und der Wissenschaft hervor. In der neuen Firmenzentrale an der Nortkirchenstraße 99 stehen demnächst den Studierenden Gebäudetechniklabors zur Verfügung: »Das wissen meine Studierenden noch gar nicht«, schmunzelte der Wissenschaftler, der sich über die Kooperation zwischen der TU Dortmund und Louis Opländer als einem der führenden Unternehmen der Baubranche freut - so könne man Zukunft in Dortmund gestalten.

Chronik und Unterhaltung mit Günna, Show und tollen Bands

Jubiläumsfeiern sind aber nicht nur Plattformen für Zukunftspläne, sondern auch Möglichkeiten, die Firmengeschichte Revue passieren zu lassen. Dafür war Bruno »Günna« Knust zuständig, der mit Witz und Ruhrpott-Charme berichtete, wie das Unternehmen im Jahr 1872 gegründet wurde - und wie es gelang, mit Ideen, Tatkraft und Mut, aus einem kleinen Betrieb mit Sitz in der Hohen Straße 10 ein florierendes Unternehmen im 21. Jahrhundert zu machen - eine humorvolle und spannende Reise durch 150 Jahre Firmen- und Zeitgeschichte.

Für Action und großen Spaß sorgten die jungen Berliner Benno & Max, die das Publikum mit Artistik, Jonglage und ihrer atemberaubenden Diabolo-Show begeisterten - Weltklasse.

Eine Klasse für sich war auch diese gesamte Jubiläumsfeier, die natürlich und emotional mit dem Steigerlied endete - ehe das Tanzbein geschwungen wurde. Glück auf Louis Opländer!