Ab Januar 2023 erweitert die WATERCryst Wassertechnik GmbH ihr Partnernetzwerk erneut. Für das Vertriebsgebiet Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ist zukünftig die Industrievertretung Rudolf Strauß GmbH aus Norderstedt zuständig. Seit 1907 ist die Industrievertretung in den Bereichen technische Beratung, Planung und Auftragsabwicklung für Sanitär- und Haustechnikprojekte tätig. Mit dem strategischen Ausbau des Produkt- und Dienstleistungsangebotes reagiert WATERCryst auf die bundesweit weiterhin ansteigende Nachfrage nach chemiefreier Kalkschutztechnik.



„BIOCAT ergänzt unser bestehendes Leistungsspektrum perfekt. Ab sofort können wir unser Angebot an effizienten und nachhaltigen Techniklösungen für Privat- und Gewerbeimmobilien optimal erweitern. Zeitgemäße Kalkschutztechnik ist stark nachgefragt von Planern, dem Handwerk und im Wohnungsbau“, so Kai Schröder, Geschäftsführer der Rudolf Strauß GmbH.



Seit über 100 Jahren ist die dienstleistungsstarke Industrievertretung bekannt für ihre fachkundige und herstellerübergreifende Beratung und Ausführung. „Das Team der Industrievertretung Rudolf Strauß GmbH zeichnet sich durch fundiertes Fachwissen um technische Fragen und Normen, moderne Kommunikations- und Arbeitsstrukturen und eine hoch professionelle Auftragsabwicklung aus. Daher freuen wir uns auf die Zusammenarbeit im neuen Jahr“, unterstreicht Torsten Schmidt, Verkaufsleiter bei WATERCryst.