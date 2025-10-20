Im Oktober steigt der Holzpelletpreis wie üblich dem Saisonverlauf nach an. So kostet eine Tonne (t) Pellets laut Zahlen des Deutschen Pelletinstituts (DEPI) im Durchschnitt 366,25 Euro bei 6 t Abnahmemenge. Die Kilowattstunde klimafreundliche Hol­zenergie kostet zum aktuellen Zeitpunkt 7,33 Cent. Das sind 9,3 Prozent mehr als im Vormo­nat. Im Vergleich zu Erdgas liegt der Preisvorteil bei rund 32 Prozent. Zu Heizöl beträgt der Preisvorteil aktuell 16,3 Prozent.

„Erfahrungsgemäß steigt der Preis mit Beginn der Heizperiode. Wer seine Pellets im Frühjahr kauft, bleibt unabhängig von den üblichen saisonalen Preisbewegungen“, erklärt DEPI-Geschäfts- führer Martin Bentele. Erfahrene Pelletkunden planen das Befüllen des Lagers entsprechend, so rät es auch das DEPI seit langem. Der monatlich erhobene Preis lässt daher auch keine Rück­schlüsse auf gehandelte Mengen oder tatsächliche Verkaufsabschlüsse zu.

„Dass private Pelletkunden während der Heizsaison nachkaufen, ist eher die Ausnahme“, so Ben­tele weiter. In außergewöhnlich kalten Wintern könne es schon einmal vorkommen, dass eine wei­tere Lagerfüllung zu weniger attraktiven Preisen notwendig wird.

Regionalpreise

Im Oktober 2025 ergeben sich beim Preis für Holzpellets folgende regionale Unterschiede (bei ei­ner Abnahmemenge von 6 Tonnen): In Nord- und Ostdeutschland kosten Pellets 372,25 Euro/t, gefolgt von Süddeutschland mit 367,90 Euro/t. In Mitteldeutschland beträgt der Tonnenpreis 362,06 Euro.

Größere Mengen (26 t) werden im Oktober 2025 zu folgenden Konditionen gehandelt: Nord/Ost: 359,27 Euro/t, Süd: 351,96 Euro/t und Mitte: 343,69 Euro/t (alle Preise inkl. Mehrwertsteuer).

DEPI-Pelletpreis

Seit 2011 wird der DEPI-Pelletpreis monatlich veröffentlicht, bis Oktober 2020 vom Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV). Er gibt den Durchschnittspreis in Deutschland für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 für die jeweilige Abnahmemenge wieder (Lieferung im Umkreis von 50 km, inklusive aller Nebenkosten und Mehrwertsteuer) - deutschlandweit und in drei Regionen. Der DEPV bietet einen separaten DEPV-Pelletpreis für Netto-Lieferverträge an.

Pelletpreise im Überblick:

DEPI-Pelletpreis Oktober 2025 6 t bundesweit: 366,25 €/t

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

DEPI-Pelletpreis Oktober 2025 26 t bundesweit: 350,56 €/t

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets

für 3 t, 6 t und 26 t, sortiert nach Süd-, Mittel- und Nord-/Ostdeutschland