In Salem steht ein Dreifamilienhaus, das modernen Wohnraum bietet. Der Bauherr hat es auch als Kapitalanlage für seine Zukunft konzipiert. Während des gesamten Bauprojekts legte er besonderen Wert auf die Verwendung hochwertiger und langlebiger Baustoffe. Die Auswahl für die Badausstattung, sowohl für die gehobene Ausstattung der Wohnung des Bauherrn als auch für die Mietwohnungen, fiel auf Geberit. Das Produktsortiment überzeugte ihn hinsichtlich Qualität und Funktionalität.

Im März 2022 starteten die Bauarbeiten. Ziel war es, zeitgemäßen Wohnraum in Salem, einer Gemeinde im Bodenseekreis, zu schaffen. In enger Zusammenarbeit mit der Moog GmbH aus Deggenhausertal begann das Bauvorhaben mit dem Teilabriss eines bestehenden Gebäudes, gefolgt von der Errichtung eines modernen Dreifamilienhauses. Von Beginn an war es dem Bauherrn ein zentrales Anliegen, mit regionalen Anbietern zu arbeiten – dies zieht sich wie ein roter Faden durch alle Phasen des Neubaus. Seit der Fertigstellung im Juni 2023 bewohnt der Bauherr eine der drei Wohneinheiten selbst. Die beiden anderen Wohnungen sind vermietet.

Schlüsselkriterien Qualität und Funktion

Die endgültige Entscheidung für die Geberit Produkte wurde von mehreren Schlüsselkriterien geleitet, darunter Langlebigkeit, Qualität, Benutzerfreundlichkeit und Robustheit. Besonders in den Mietwohnungen, in denen die Beanspruchung des Mobiliars schwer vorhersehbar ist, war die Wahl von hochwertigen und langlebigen Produkten für den Bauherren von großer Bedeutung.

Ebenso spielten Design und Funktion eine entscheidende Rolle bei der Auswahl der Produkte. Im Privatbad des Bauherrn war es ihm wichtig, dass die Produkte nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend sind. Für sein eigenes Bad wünschte er sich eine exklusive und gehobene Ausstattung, die hohe Ansprüche an Design und Qualität erfüllt. Die Badserie Geberit ONE und das Dusch-WC AquaClean Mera Comfort konnten diesen Ansprüchen gerecht werden.

Auch der Installateur ist rundum zufrieden mit der Produktwahl: „Für mich müssen Produkte selbsterklärend sein und effizient eingesetzt werden können. Ich möchte mein eigenes Standardwerkzeug nutzen. Die Produkte sollten untereinander kompatibel sein – das erleichtert meine Arbeit enorm. All das finde ich bei Geberit.“

Innovative WC-Lösungen für komfortable Badezimmer

Im Gästebad im Erdgeschoss, das vom Bauherrn selbst genutzt wird, wurde das Dusch-WC Geberit AquaClean Mera Comfort zusammen mit der Betätigungsplatte Sigma70 verbaut. Der Bauherr schwärmt: „Das Geberit AquaClean Mera Comfort Dusch-WC habe ich anderswo ausprobiert und bin seitdem ein absoluter Fan. Da ich auch meinen Gästen das Erlebnis ermöglichen wollte, habe ich das Dusch-WC auch ins Gäste-WC einbauen lassen. Die sanfte Po-Reinigung mit Wasser und die Zusatzfunktionen wie die Sitzheizung, die Geruchsabsaugung und die automatische Deckel-Anhebe-Funktion, haben mich vollständig überzeugt.“

Die Installation des AquaClean Dusch-WCs gestaltete sich zügig und unkompliziert, da die Wasser- und Stromanschlüsse in der Keramik leicht zugänglich sind. Nach der Positionierung mit der Verpackung als Einbauhilfe ist für die Befestigung kein Spezialwerkzeug erforderlich. „Die Installation verlief dank mitgelieferter Montagehilfe reibungslos“, betont David Moog.

Für das Hauptbad im Erdgeschoss wählte der Eigentümer das Geberit ONE WC. Es überzeugte ihn nicht nur durch sein ansprechendes Design, sondern auch durch seine Produkteigenschaften. Die asymmetrische, spülrandlose Innengeometrie gewährleistet eine geräuscharme Ausspülung der WC-Keramik. Dank einer durchdachten Installationsmethode lässt sich das WC sogar Jahre nach dem Einbau problemlos in der Höhe verstellen, ohne dass die Vorwand geöffnet werden muss.

In den Hauptbädern der Mieter im Ober- und Dachgeschoss entschied sich der Bauherr jeweils für das Geberit Acanto WC. Dank der EFF3 Easy Fast Fixing-Befestigungstechnik ist dessen Montage einfach und nahezu werkzeuglos. „Durch den im Lieferumfang enthaltenen Inbusschlüssel war das WC in wenigen Minuten an der Wand“, merkt David Moog an. Die Integration der Scharniere in den WC-Sitz lassen diesen in seiner Form schlanker erscheinen. Sitz und Deckel bieten eine Absenkautomatik und die QuickRelease-Funktion, durch die sich beides mit einem Handgriff abnehmen und wieder aufsetzen lässt. Der Bauherr betont: „Der Vorschlag für das Acanto WC kam von der Profi-Badplanung von Geberit, da dieses Modell alle meine Wünsche und Ansprüche an die Produkte der Mieterbäder vereint. Mir war wichtig: Langlebigkeit, Reinigungsfreundlichkeit und natürlich auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. All dies sah die Badplanung im Acanto WC und es hat mich dann auch optisch überzeugt.“

Die Ausspülleistung des Geberit Acanto WCs basiert auf der besonderen Innengeometrie, die das Spülwasser mit Hilfe der TurboFlush-Spültechnik in einem kraftvollen Strudel durch die Keramik leitet. Die durchdachte EFF3-Befestigung macht die Installation des WCs besonders einfach: Mit nur einem Inbusschlüssel wird die Zugkraft über ein Umlenkgetriebe auf die Gewindestange übertragen und die Toilettenschüssel gleichmäßig an die Wand gezogen, bis sie fest sitzt. Dank EasyMount-Scharnieren lässt sich zudem der WC-Sitz einfach und schnell montieren, und es ist keine Schablone zum Ausrichten erforderlich.

Die Form und die vollständige Flächenspülung ermöglichen eine bis zu zehnmal bessere Spülleistung als von der Norm gefordert. Endkunden können sich für ein 6-monatiges Rückgaberecht und eine lebenslange Garantie auf die Keramik online registrieren. Das Rückgaberecht gibt Geberit, wenn das WC in Verbindung mit einem Geberit Unterputzspülkasten als WC-System erworben wurde. Der Endkunde kann das Rückgaberecht wahrnehmen, falls er mit der Spülleistung des WC-Systems nicht zufrieden sein sollte. Zudem bietet Geberit 50 Jahre Ersatzteilsicherheit auf alle mechanischen Bauteile des Unterputzspülkastens.

In den Gästebädern der Mieter setzte der Bauherr auf das iCon Compact WC. Auch bei dieser Keramik kam die EFF3-Befestigung zum Einsatz, wie schon beim Acanto WC. Es ist in der Variante mit verkürzter Ausladung von nur 49 cm speziell für kleine Räume konzipiert. Gerade in Mietwohnungen, in denen jeder Zentimeter gut geplant sein muss, bietet dies eine optimale Alternative zu herkömmlichen WC-Modellen mit größerer Ausladung. Die spülrandlose Rimfree Keramik des Wand-WCs macht es pflegeleicht und bietet mit seiner seitlich geschlossenen Bauweise eine leichte Reinigungsmöglichkeit für mehr Hygiene im Badezimmer.

Der Bauherr entschied sich dafür, mittels der Geberit Power & Connect Box an jedem Unterputzspülkasten einen Stromanschluss zu integrieren. Damit wollte er seinen Mietern die Möglichkeit geben, bei Bedarf ein Dusch-WC oder weitere Komfortfunktionen, die Strom benötigen, nachzurüsten.

Für eine effiziente Geruchsbeseitigung im Badezimmer ließ der Bauherr das Geberit DuoFresh Modul inklusive Einschub für Spülkastensticks installieren. Das Modul lässt sich einfach mit den meisten Betätigungsplatten der Sigma-Baureihe kombinieren. Der Einschub für die Spülkastensticks wird hinter der Betätigungsplatte platziert. Der Vorteil ist Frische und Sauberkeit mit jeder Spülung – eine unsichtbare Alternative zu den an der Keramik eingehängten Duftkörbchen. David Moog weist auf ein hilfreiches Feature bei der Installation hin: „Sehr gut finde ich das Kontrolllicht des DuoFresh Moduls, das direkt anzeigt, ob das Modul am Strom angeschlossen ist oder nicht“.

Design und Komfort mit Waschplatzlösungen von Geberit

Für das Hauptbad im Erdgeschoss wurde die Badserie Geberit ONE gewählt. Design und Funktionalität standen für den Bauherrn gleichermaßen im Fokus, und die ONE Serie konnte diese Erwartungen „vollständig erfüllen“. Mit dem ONE Waschplatz der mit zwei Aufsatz-Waschtischen ausgestattet ist, wurde eine elegante Basis geschaffen. Der Waschtischunterschrank der Serie beeindruckt mit hochwertigen Push-to-open-Schubladen, die nicht nur leicht wirken, sondern auch den verfügbaren Stauraum optimal nutzen – ohne die Notwendigkeit einer Aussparung für den Siphon. Für die individuelle Ordnung steht ein modulares System zur Verfügung, bestehend aus unterschiedlich kombinierbaren Einlagefächern in Bambus- und Lavafarben. Die Sets sind optimal auf die Breite der Schubladen abgestimmt. Optional können integrierbare Lichtleisten gewählt werden, die nicht nur für mehr Helligkeit, sondern auch für eine elegante Optik in der Schublade sorgen.

Ergänzt wurde der Waschplatz mit zwei Geberit ONE Wandarmaturen und einem Spiegelschrank aus der gleichen Serie. Die Montage des Spiegelschranks verlief schnell und einfach. Das Geberit ComfortLight im Geberit ONE Spiegelschrank passt sich optimal an die Bedürfnisse der Nutzer an. Mit vier in den Spiegelschrank integrierten und aufeinander abgestimmten Lichtquellen ermöglicht es eine individuell steuerbare Beleuchtung. Vier Lichtstimmungen kennzeichnen zudem das Lichtkonzept: Orientierungslicht für die Nacht, Kerzenlicht für die entspannten Momente, Standardlicht für die Alltagsbeleuchtung und Arbeitslicht, wenn man jedes Detail und Härchen sehen möchte. Das Orientierungslicht weist nachts den Weg zum Waschplatz und erleichtert das Wiedereinschlafen. Die Lichtstimmung „Kerzenlicht“ schafft eine dezente, warme Beleuchtung für entspannende Stunden im Badezimmer. Das blendfreie Standardlicht eignet sich besonders für alltägliche Situationen im Bad. Für die Schönheitspflege ist das Arbeitslicht mit seiner hellen und klaren Ausleuchtung optimal. Die intuitive Steuerung erfolgt über einen Lichtsensor am Spiegelschrank, einen Raumtaster oder ganz bequem per App.

In den Mietwohnungen und im Gästebad im Erdgeschoss fiel die Wahl auf die Möbel der Geberit iCon Serie in den Farben Hickory und Lava. Ihre edlen Oberflächen und klaren Formen harmonieren perfekt mit den Badkeramiken. Das geradlinige Design der Geberit iCon Badserie bietet Flexibilität und viel Gestaltungsfreiheit. Die Handwaschbecken mit Unterschrank und Seitenschrank bieten durchdachten Stauraum.

In den Hauptbädern der Mieter wurde jeweils ein Option Plus Spiegelschrank installiert. Die klare Formensprache von Geberit Option sorgt dafür, dass alle wichtigen Kosmetikartikel am Waschplatz ausreichend Stauraum finden und sich das Design nahtlos in jeden Badstil einfügt. Versetzbare Glaseinlegeböden und eine integrierte Steckdose werten das Innenleben der Schränke zusätzlich auf.

Die Badserie Geberit iCon harmoniert perfekt mit den Spiegelschränken der Produktreihe Geberit Option sowie den Geberit Option Plus Square Lichtspiegeln, die in allen drei Gästebädern zum Einsatz kamen. Diese bieten vielseitige Möglichkeiten, den Waschplatz mit blendfreien LED-Leisten optimal auszuleuchten. Die dimmbare Beleuchtung sorgt für zusätzlichen Komfort. Die Montage der Geberit Option Lichtspiegel verläuft dank ausgeklügelter Befestigungslösung mühelos und sicher: Der Spiegel bietet eine innovative Befestigungslösung für eine einfache Montage. Da Bohrlöcher selten exakt auf der gleichen Höhe liegen, fällt das Ausrichten von Spiegeln zuweilen schwer. Deshalb ist die Geberit Wandhalterung mit einem Spielraum von 5 mm höhenverstellbar. Durch Drehen der Befestigungen erfolgt das Ausrichten lediglich mithilfe einer Wasserwaage. Die bereits an der Wand installierte Halterung kann so nachjustiert werden. Der Spiegel wird einfach an der Wandbefestigung eingehängt. Dank einer zusätzlichen Befestigung mit einem Clip am unteren Ende des Spiegels garantiert dies einen sicheren Halt und gleichzeitig einen bündigen Anschluss an der Wand.

Elegante und barrierefreie Duschbereiche

Bei der Gestaltung der Duschbereiche standen Design, Reinigungsfreundlichkeit und eine hydraulisch optimierte Ablauftechnik im Vordergrund. Deshalb fiel die Wahl im Hauptbad der Eigentümerwohnung auf die ONE Walk-in-Duschwand in Kombination mit der CleanLine80 Duschrinne in Schwarzchrom. Diese wurde auch in den Hauptbädern der beiden Mietwohnungen im Ober- und Dachgeschoss verwendet. Die bodenebenen Duschen bieten großzügige Bewegungsfreiheit und einen schwellenlosen Eintritt in den Duschbereich: „Durch den bodenebenen Duschbereich wollte ich mehr Platz im Bad schaffen und gleichzeitig eine cleane und moderne Optik erzeugen“, erklärt der Bauherr. Ein weiteres Argument, auf Schwellen zu verzichten, war die vorausschauende Planung, damit die Bäder langfristig genutzt werden können, auch wenn die Bewohner älter werden.

Unterstützung durch professionelle Badplanung mit Geberit

Für die Badplanung empfahl David Moog dem Bauherrn die Produkte und Lösungen von Geberit: „Ich hatte selbst keine eigene Badausstellung und aufgrund der aktuellen Auftragslage keine Kapazitäten, um die Badplanung selbst vorzunehmen. Deshalb habe ich dem Bauherrn den Tipp gegeben, dass Geberit eine 3D-Profi-Badplanung anbietet. Das ist für uns Installateure praktisch, da die Profi-Badplanung genaue Pläne erstellt, die wir dann für die weitere Kundenberatung und Detailplanung nutzen können.“

Der Bauherr war zunächst skeptisch, aber das war unbegründet, wie er heute weiß. Er berichtet: „Die Zusammenarbeit mit Geberit begann mit einem Online-Fragebogen, gefolgt von einem telefonischen Gespräch, bei dem meine Bedürfnisse sorgfältig erfasst wurden.“ Im Anschluss daran erstellte Geberit detaillierte Grundrisspläne und 3D-Visualisierungen der Bäder, die später noch angepasst werden konnten. Die Badentwürfe integrierte der Architekt in seine Gesamtplanung. Mithilfe der 3D-Pläne konnte sich der Bauherr das Endergebnis genau ansehen. Die Profi-Badplanung erhielt von den Baubeteiligten großes Lob in Bezug auf Effizienz und Präzision.

Begeisterung von Anfang bis Ende

Sowohl der Bauherr als auch der Installateur sind von den Geberit Produkten begeistert und ziehen eine positive Bilanz. Der Bauherr zeigt sich sehr zufrieden und betont seine Bereitschaft, bei zukünftigen Bauvorhaben erneut auf Geberit Produkte zu setzen. David Moog, der Installateur, hebt hervor: „Das war eine interessante Erfahrung, was die Materialien, die Komponenten und die Verarbeitung der Geberit Produkte betrifft.“ Er schätzt die reibungslose Kommunikation mit dem Geberit-Außendienst und dem Technik Telefon. Beides hat dazu beigetragen, Bauverzögerungen zu verhindern. Die pünktliche Lieferung der Produkte just-in-time auf die Baustelle war ein weiterer Pluspunkt. Dass alle benötigten Produkte von einem Hersteller kamen, erwies sich als vorteilhaft, da es die Koordination erheblich vereinfachte und den Aufwand reduzierte. David Moog ist überzeugt, dass es wichtig ist seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und verlässt sich dabei auch in Zukunft auf die Unterstützung von Geberit.