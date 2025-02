Die beiden Abdichtungsspezialisten DOYMA GmbH & Co und UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG sind Schwesterunternehmen und gehören zur IWK-Gruppe. Da sich die Produkt- und Serviceportfolios beider Unternehmen hervorragend ergänzen, wird die synergetische Zusammenarbeit der beiden Schwestern im Jahr 2025 intensiviert.

Unter dem Motto „Starke Marken – Vereinte Kompetenzen“ zeigen DOYMA und UGA vom 17. bis 21. März 2025 auf der ISH in Frankfurt ein perfekt aufeinander abgestimmtes Portfolio – „vom Keller bis zum Dach“.



DOYMA, bekannt für innovative Dichtungs- und Brandschutzsysteme, begeistert seit über 60 Jahren mit herausragender Qualität und Sicherheit. Auf der ISH 2025 stellen wir neben unseren Dichtungssystemen für Rohre auch die Sanierungshauseinführungen Quadro-Secura® Quick vor. Ebenso zu sehen sind die Brandschutzsysteme aus dem Curaflam-Portfolio® sowie Produkte des Partners ZAPP-ZIMMERMANN. Die neue Generation Curaflex Nova® Dichtungseinsätze ist für jeden Fachhandwerker die erste Wahl. Und natürlich dürfen auch die innovativen DOYMAfix®-Wärmepumpeneinführungen nicht fehlen.



UGA SYSTEM-TECHNIK blickt auf 35 Jahre Firmengeschichte zurück und ist spezialisiert auf hochwertige Kabeldurchführungssysteme. UGA ist zudem Spezialist für Sonderlösungen, wenn es um die Sanierung von Gebäudeeinführungen, speziell im Bestand, (auch mit vielen) Kabeln geht. Besonders stolz ist UGA darauf, Applikationsführer zu sein und hat neben Customizing einen herausragenden Baustellen- und Einbausupport zu bieten. Auf der ISH in Frankfurt präsentiert UGA darüber hinaus eine Reihe vielseitiger Dachdurchführungen.



Der Gemeinschaftsstand der DOYMA GmbH & Co und UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG befindet sich in der Halle 6 am Standplatz B97.



Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von den innovativen Produktwelten und den vereinten Kompetenzen überzeugen. Die zwei starken Partner laden Sie gerne ein und freuen Sie auf Ihren Besuch auf einer Messe der gebündelten Branchenkompetenz.

Wir haben TICKETS für Sie!

Schnell sein lohnt sich!

Wir verschenken wieder ein paar Tickets! Registrieren Sie sich gleich und sichern Sie sich eine der begehrten und limitierten Eintrittskarten für die ISH 2025 in Frankfurt.

Zu den Tickets

Bis bald in Frankfurt!



Ihr DOYMA-Team