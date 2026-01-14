14.01.2026  Pressemeldung Alle News von Schröder Wannentechnik

Schröder Wannentechnik – Unsere Rechteckwanne Aruba.

Die Aruba ist eine schlichte Wanne aus Sanitäracryl mit einer modernen, runden Innenform.

Ihr gutes Bodenmaß ermöglicht ein bequemes Sitzen - auch für Menschen mit langen Beinen. Zudem verfügt sie über eine angenehme Neigung der Rückenschräge sowie eine Lendenwirbelstütze, welche den unteren Rücken beim Zurücklehnen schont.

Durch den mittig platzierten Ablauf kann die Solo-Badewanne bei Bedarf auch zu zweit genutzt werden.

Verfügbare Größen in linker und rechter Ausführung:

  • 170    x 75 x 45 cm / 270 l Volumen / Bodenlänge 129 cm
  • 181,5 x 80 x 45 cm / 280 l Volumen / Bodenlänge 136 cm
  • 190    x 80 x 45 cm / 305 l Volumen / Bodenlänge 144 cm

Bei Interesse oder Rückfragen sprechen Sie uns gerne an, wir stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite.

Haben Sie schon in unserem Produktkatalog gestöbert?

Uns ist wichtig, Ressourcen zu schonen – deshalb verwenden wir für unsere Produkte und den Versand nur so viel Verpackung wie nötig. Übrige Umverpackungen nehmen unsere Fahrer gerne wieder mit.

