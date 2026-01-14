Die Aruba ist eine schlichte Wanne aus Sanitäracryl mit einer modernen, runden Innenform.

Ihr gutes Bodenmaß ermöglicht ein bequemes Sitzen - auch für Menschen mit langen Beinen. Zudem verfügt sie über eine angenehme Neigung der Rückenschräge sowie eine Lendenwirbelstütze, welche den unteren Rücken beim Zurücklehnen schont.

Durch den mittig platzierten Ablauf kann die Solo-Badewanne bei Bedarf auch zu zweit genutzt werden.

Verfügbare Größen in linker und rechter Ausführung:

170 x 75 x 45 cm / 270 l Volumen / Bodenlänge 129 cm

181,5 x 80 x 45 cm / 280 l Volumen / Bodenlänge 136 cm

190 x 80 x 45 cm / 305 l Volumen / Bodenlänge 144 cm

Uns ist wichtig, Ressourcen zu schonen – deshalb verwenden wir für unsere Produkte und den Versand nur so viel Verpackung wie nötig. Übrige Umverpackungen nehmen unsere Fahrer gerne wieder mit.