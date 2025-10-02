02.10.2025  Pressemeldung Alle News von Philipp Wagner

Preiswert und flexibel aufstellen: LG R32 Monobloc-Wärmepumpen!

A2L statt Propan: einfacher zu platzieren, stark in Leistung – jetzt zu attraktiven Nettopreisen

Super einfach!

Alle Komponenten sind im Außengerät verbaut – einfach heizungswasserseitig Vorlauf und Rücklauf anschließen, fertig.

Liebe Fachpartner,

mit der LG Therma V R32 Monobloc S2 kombinieren Sie sehr gute Konditionen mit praxisfreundlicher Aufstellung. Eine gute Alternative zu R290 Monobloc-Wärmepumpen.

R32 ist ein A2L-Kältemittel (schwer entflammbar) – dadurch sind die Aufstellvorgaben im Außenbereich in der Regel weniger restriktiv als bei R290/Propan (A3). Bei Propan sind Schutzbereiche zwingend zu berücksichtigen (keine Fenster/Türen, Lichtschächte, Zündquellen im Radius etc.), oft mit ≥ 1 m Abstand rund um das Gerät; der Schutzbereich darf nicht auf Wege, Parkplätze oder Nachbargrundstücke ragen. Bei A2L-Systemen dominieren hingegen meist herstellerübliche Montage-/Serviceabstände und Schallschutz – das erleichtert die Platzwahl, gerade auf engen Grundstücken.

Ihre Pluspunkte mit LG R32 Monobloc:

  • Preiswert – attraktive Nettopreise im Wagner-Shop.
  • Einfacher aufstellenohne die typischen A3-Schutzbereiche (z. B. „1-m-Zone“ zu Öffnungen) – Herstellerabstände beachten
  • Monobloc = Installationsvorteil – nur Wasserleitungen anschließen, keine kältetechnische Verrohrung
  • Auslegung nach Bedarf5,5–16 kW, leiser Betrieb, bis −25 °C einsetzbar, Vorlauf bis 65 °C.

Für Sie ein echtes Plus: Als einziger autorisierter Ersatzteilpartner von LG in Deutschland sichern wir Ihnen eine verlässliche Ersatzteilversorgung – direkt ab Lager.

Jetzt konfigurieren und zum Nettopreis bestellen: : Zu den LG R290 Wärmepumpen

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Mit unserem Prämienprogramm sammeln Sie beim Online-Einkauf automatisch Punkte – und tauschen diese ganz unkompliziert gegen beliebte Gutscheine ein. Ob Amazon, Aral, MediaMarkt, OTTO oder IKEA – Ihre Punkte werden schnell zur kleinen Extra-Freude im Arbeitsalltag.
Punkte sammeln bei jeder Online-Bestellung | Große Auswahl an Einkaufsgutscheinen | Einfach einlösen – direkt im Shop!
Zum Sortiment des Prämienprogramms

Noch nie bei uns bestellt?

Dann ist jetzt der richtige Moment. Testet uns – mit einer ersten Bestellung und erlebt, wie unkompliziert ein Fachgroßhandel heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!

Technik ist unser Ding!

Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.
Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.

Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.
Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.

Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.
Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.

Philipp Wagner GmbH
Philipp Wagner GmbH
Handelsgesellschaft für Öl- und Gasfeuerungsbedarf
Erbacher Straße 72
64380 Roßdorf
Deutschland
Telefon:  06154 - 6937-0
Öffnungszeiten:
Telefon: 06154 - 6937-0
Oktober bis März
Mo-Do: 7:30 bis 18:00 Uhr
Fr: 7:30 bis 16:30 Uhr
April - September
Mo-Fr: 7:30 bis 16:30 Uhr
www.philipp-wagner.de
