Einzelraumregler: Mehr Effizienz dank Autoabgleich-Funktion

Neue Edelstahlverteiler für eine kompakte Installation

Siccus Mini als ideale Flächenheizung für die Modernisierung

Ob beim Heizen oder Kühlen: Flächenheizungen verteilen die Wärme gleichmäßig, sorgen für ein behagliches Raumklima und nutzen die eingesetzte Energie sehr effizient. Uponor ergänzt sein Portfolio nun um verschiedene, ideal aufeinander abgestimmte Komponenten.

Gut geregelt: Neue Einzelraumregler

Die neuen 230 V Uponor Base Regler gibt es in zwei verschiedenen Verdrahtungseinheiten beziehungsweise Regelmodulen: Der Uponor Base Regler X-60 nur für Heizen unterstützt bis zu sechs Raumfühler und bis zu zwölf Stellantriebe, der Uponor Base Regler X-80 für Heizen und Kühlen bis zu zehn Raumfühler und bis zu zwölf Stellantriebe.

Die in beiden Regelmodulen integrierte Autoabgleich-Funktion sorgt im Betrieb für die permanente Anpassung der Volumenströme an den realen Wärmebedarf im Raum. Das minimiert den Energieverbrauch bei gleichzeitig hohem Komfort: Die Temperatur bleibt dauerhaft nah am Sollwert, unnötig hohe Raumtemperaturen und damit Wärmeverluste werden vermieden. Die dazugehörigen Base Raumfühler ergänzt Uponor mit dem T-27 um einen digitalen Raumfühler. Auch 230V-Raumfühler von anderen Herstellern können mit den Base-Regelungen kombiniert werden.

Weil nur ein dreiadriges Kabel als Anschluss benötigt wird, können mit dem neuen System auch bestehende Flächenheizungsregelungen umgerüstet werden. So kann jetzt mit den Uponor Base Reglern X-60 und X-80 der energiesparende Autoabgleich auch in der Modernisierung und bei spezifischen Designwünschen des Kunden eingesetzt werden.

Ideal ergänzt: Edelstahlverteiler für kompakten Einbau

Die neuen Uponor Vario S Edelstahlverteiler sind perfekt auf den Einsatz in Flächenheiz- und Kühlsystemen abgestimmt. Die Anschlussstutzen passen zu allen Rohrdimensionen von Uponor - die Verteiler können so für sämtliche Flächenheiz- und Kühlsysteme des Unternehmens genutzt werden. Uponor bietet die Edelstahlverteiler von zwei bis 16 Heizkreisen mit einer Durchflussmenge von null bis 15 Litern an. So können sie für kleine Wohneinheiten bis zu größeren Gewerbegebäuden eingesetzt werden. In den Uponor Comfort Port Verteilerstationen lassen sich die neuen Edelstahlverteiler auch in Kombination mit Pumpengruppen, Differenzdruckreglern und Wärmemengenzähler-Anschlusssets kompakt einbauen.

Auch die neuen Stellantriebe fügen sich nahtlos in das Uponor Portfolio für Flächenheiz- und Kühlsysteme ein. Sie sind in dezentem Schwarz gehalten und eignen sich für die neuen Edelstahlverteiler genauso wie für ältere Modelle.

Einfach verlegt: Siccus Mini

Sämtliche neuen Komponenten von Uponor bieten beste Voraussetzungen für die Kombination mit einer Fußbodenheizung wie Uponor Siccus Mini - ebenfalls neu auf dem Markt. Dank der geringen Aufbauhöhe von 15 Millimetern eignet sich das System in Trockenbauweise sehr gut für Modernisierungsprojekte. Es wird auf bestehendem Boden verlegt und kann dann entweder direkt mit Parkett, Fliesen und Fliesenträgerpanel oder Trockenestrichplatten und Teppich belegt werden, was zu den in der Modernisierung benötigten minimalen Aufbauhöhen führt. Dank Trockenbau entfallen lange Trocknungszeiten für den Estrich. Installateure können Uponor Siccus Mini allein und ohne Unterbrechung installieren - Absprachen zwischen Gewerken entfallen.