Zeitlos-puristisch im Design, innovativ in der Funktionalität und bahnbrechend in Sachen Hygiene und Effizienz - die vielseitige Systemkollektion Architectura von Villeroy & Boch ist konsequent auf die aktuellen Marktbedürfnisse ausgerichtet und liefert Planern professionelle Badlösungen für Projekte jeder Größenordnung. Und das zu einem ausgesprochen attraktiven Preis.

Mit der Neuauflage der Serie im Jahr 2024 wird das bewährte, nach dem Baukastenprinzip angelegte Sortiment, moderner und bietet noch mehr Flexibilität bei der Gestaltung. Waschtische, wandhängende WCs, Bidet, Handwaschbecken und Vorwandbadewannen werden durch ein zeitgemäßes Facelifting geradliniger. Sie werden zudem um neue Produkte und Features ergänzt: Erstmals gibt es designstarke Schrankwaschtische mit passendem Möbelprogramm, dazu Badewannen und Armaturen. Außerdem kommen wandhängende WCs mit der effizienten Wirbelspültechnologie TwistFush[e3] und der verdeckten Befestigung ViFix ins Serienportfolio.

Neue Schrankwaschtische

Die neuen Schrankwaschtische sind in einem modernen, eckigen Design angelegt und verfügen über ein großes, funktionales Becken. Es gibt sie in acht gängigen Größen von 36 cm bis 100 cm, darunter das neue Handwaschbecken 48 cm. Je nach Modell ist die Hahnlochbank, die als reinigungsfreundliche, keramische Ablagefläche dient, hinten oder seitlich angeordnet. Ausgewählte, stark nachgefragte Größen sind in drei verschiedenen Montageoptionen erhältlich: wandhängend, als Aufsatz- oder als Möbelwaschtisch. Sie können zudem optional mit der pflegefreundlichen Keramikoberfläche CeramicPlus und der antibakteriellen Glasur AntiBac ausgestattet werden und sind sowohl mit als auch ohne Überlauf lieferbar.

Neue wandhängende WCs mit TwistFlush[e3]

Im Zuge der Neuauflage der Serie wurden die wandhängenden WCs glatter und harmonischer geformt, ohne dabei die typische Architectura-Kante komplett aufzugeben. Es gibt sie wahlweise in rund und eckig mit offener Befestigung. Die runde Variante ist zudem als platzsparendes Kompakt-Modell erhältlich. Zusätzlich wird ein Wand-WC mit verdeckter Befestigung ViFix angeboten, bei der die Montage über die WC-Sitz-Löcher erfolgt. Die passenden WC-Sitze sind je nach Modell mit neuem Design in bis zu drei Versionen erhältlich. Außerdem gibt es zukünftig ein passendes rundes Bidet mit verdeckter Befestigung.

Alle neuen Wand-WCs sind mit der innovativen, wassersparenden Wirbelspültechnologie TwistFlush[e3] ausgestattet, die die Wirbelkraft des Wassers nutzt, um bei niedrigem Wasserverbrauch beste Spülleistung, Effizienz und Hygiene zu erreichen. Die präzise, hoch positionierte Wasserführung und die perfekt abgestimmte Beckenarchitektur sorgen für eine nahezu vollständige Ausspülung des Beckens - absolut spritzfrei und dabei so gründlich, dass ein Nachspülen in der Regel nicht notwendig ist. Mit Spülmengen von lediglich 3 bzw. 4,5 l arbeitet TwistFlush[e3] ohnehin wassersparend. Dank des offenen Spülrands ist das WC schnell gründlich gereinigt, wodurch sich die Betriebskosten reduzieren - ein Aspekt, der für Objekte im öffentlichen Raum, im Wohnungsbau und bei großen Sanierungsprojekten wichtig ist. Für Einsatzbereiche mit erhöhten Hygiene-Ansprüchen sind alle WC-Modelle zudem mit der schmutzabweisenden Oberflächenveredelung CeramicPlus und der antibakteriellen Glasur AntiBac lieferbar.

Neue Badmöbel

Die Architectura-Keramik wird ergänzt durch eine neue, eigene Möbelkollektion, die Unterschränke in allen Waschtischbreiten vom 100er Schrankwaschtisch bis zum 36er Handwaschbecken sowie zwei passende Hochschränke umfasst. Je nach Modell und Breite sind die Unterschränke mit Auszügen oder Türen bzw. mit Türen und einem offenen Fach ausgestattet. Auszüge und Türen, die alle mit SoftClosing-Funktion versehen sind, werden mit einer aufgesetzten Griffleiste geöffnet und geschlossen. Die Möbel sind in fünf aktuellen Oberflächen erhältlich: Neben den warmen Holztönen Nordic Oak und Kansas Oak gibt es die zeitlosen Unifarben Farben Glossy White, Glossy Grey und White Matt, die via Express Delivery kurzfristig lieferbar sind.

Neue Badewannen

Zu den Architectura Einbaubadewannen aus weißem Hochglanz Acryl in neuem und modernem Design, kommen zeitgemäße Vorwandbadewannen hinzu. Vorwandbadewannen bilden eine Einheit mit der Wand und sind daher besonders beliebt. Mit einer Innentiefe von 41,5 cm bieten die Wannen hohen Badekomfort und sind zugleich sparsam im Wasserverbrauch. Alle Wannen sind als Duo-Modell mit mittigem Ablauf designed und dadurch besonders flexibel. Für noch mehr Badevergnügen können sie mit einem Whirlpoolsystem ausgestattet werden: bei den Vorwandbadewannen gibt es die Option für einen Airpool und bei den Einbauwannen sind sämtliche Whirlpoolvarianten von Villeroy & Boch möglich. Die Einbauwannen sind in vier Größen von der platzsparenden Wanne bis zum großzügigen Zwei-Personen-Modell erhältlich. Die sechs Vorwandbadewannen gibt es zur Montage an einer geraden Wand oder in einer rechten bzw. linken Raumecke jeweils in zwei Größen.

Passende Armaturen

Die Komplettbadkollektion wurde zudem um passende Armaturen ergänzt: Die Armaturenserie Architectura umfasst gefällige, zeitgemäße Armaturen mit klassischer Chrom-Oberfläche, deren Design runde Armaturenkörper mit flachen, eckigen Ausläufen und Hebeln kombiniert. Die Armaturenserie Architectura Square setzt hingegen auf eine klare, geometrische Formensprache mit Ecken und Kanten und ist in den vier Oberflächen Brushed Gold, Brushed Nickel, Black Matt Black und Chrome erhältlich. Das Armaturensortiment besteht aus jeweils drei Einhebelmischern für Waschtische: eine Wandauslaufarmatur sowie zwei Standarmaturen mit Abdeckring, wobei sich die erhöhte Variante zum Kombinieren mit Aufsatzwaschtischen anbietet. Ausgestattet mit hochwertigen und langlebigen Komponenten von europäischen Marktführern bieten sie neben einem aktuellen Design praktische Features für besten Nutzungskomfort und mehr Nachhaltigkeit. So sind alle Armaturen mit EasyClean-Strahlreglern ausgestattet und dadurch besonders einfach zu reinigen und optimal gegen Kalkablagerungen geschützt. Der integrierte Strahlregler sorgt zudem für ein gutes Wassergefühl und einen kräftigen Strahl, obwohl die nachhaltige Eco-Wassernutzung den Durchfluss auf 5 l/min bei 3 Bar begrenzt.

Bewährte Produkte runden das Portfolio ab

Architectura bietet eine große Auswahl an Waschbecken in diversen Größen und Formen für verschiedene Einbauarten. Besonders beliebt sind die filigranen Waschtische in den drei Formen rund, oval und rechteckig, welche jeweils als Aufsatz-, Einbau und Unterbauvariante funktionieren. Alle Modelle sind in Weiß Alpin, optional mit pflegeleichter CeramicPlus-Oberfläche, und wahlweise mit oder ohne Überlauf erhältlich. Die Randstärke der Aufsatz- und Einbauwaschtische beträgt lediglich 16 mm, wodurch sie leichter als viele vergleichbare Becken und einfacher zu montieren sind. Die wandhängenden Einbaubecken sind mit einer Hahnlochbank ausgestattet, die die Montage von Standardarmaturen ermöglicht - der Einsatz von erhöhten Armaturen oder Wandauslaufmodellen ist nicht erforderlich.

Weiterhin im Sortiment sind spezielle WC-Lösungen: ein XL-WC mit vergrößerter Sitzfläche sowie das verlängerte Architectura Vita WC, das mit einer Ausladung von 700 mm die DIN 18040 für barrierefreies Bauen erfüllt. Hinzu kommen verschiedene bodenstehende WCs und WC-Kombinationen, so dass für sämtliche Anforderungen hinsichtlich Platzbedarf, Komfort und Hygiene professionelle Toiletten zur Verfügung stehen.

Das Architectura Urinal-System ist bestens für den Einsatz in öffentlichen Bereichen geeignet. Die drei Absaug-Urinale sind dank des flexiblen, höhenverstellbaren Ablaufs montagefreundlich und schnell installiert. Darüber hinaus sind sie einfach zu warten und äußerst kosteneffizient, da die innovative ViChange-Kartusche ausgetauscht werden kann, ohne dass das Urinal dazu von der Wand abgenommen werden muss. Optional können die Urinale mit der vandalismussicheren Sensorsteuerung ProDetect 2 kombiniert werden, die selbst im Massenbetrieb zuverlässig und wassersparend arbeitet.

Für die komplette Badausstattung sind ultraflache Duschböden in 124 Varianten erhältlich. Die Duschböden Architectura MetalRim werden aus Sanitäracryl gefertigt und sind im Randbereich mit galvanisiertem Stahl verstärkt, was sie besonders stabil und mit bis zu 1.000 kg belastbar macht. Sie können flächenbündig mit den Fliesen, auf den Fliesen oder auf einem Sockel eingebaut werden, so dass in jeder Bausituation eine moderne Duschlösung möglich ist.