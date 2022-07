Der in Paris lebende Architekt Tristan Auer bezeichnet sich selbst als „Interior- und Emotionsarchitekt“ Er sieht sich als Regisseur, bei dem seine Kundinnen und Kunden die Hauptrollen spielen. Auch wenn er für die Sinnlichkeit seiner Entwürfe und die lebendige Mischung von Farben, Beleuchtungen und Epochen bekannt ist, drängt Auer seinen Kundinnen und Kunden – zu denen einige der bekanntesten und schillerndsten Persönlichkeiten der Welt gehören – nie einen bestimmten Stil auf. Vielmehr beschäftigt er sich mit ihnen, lässt sich von ihnen inspirieren und schafft einzigartige, auf ihre Individualität zugeschnittene Interiors. Was geschieht, wenn die unverwechselbare Persönlichkeit, für die Tristan Auer etwas entwirft, er selbst ist? Eine Antwort darauf gibt das außergewöhnliche Badkonzept, das er im Rahmen des AXOR Projektes DISTINCTIVE entwickelt hat: „Für mich war es ein Geschenk, dieses Projekt machen zu können, denn es ist immer sehr interessant, für sich selbst zu arbeiten“, erklärt er. „Ich konnte verrückt sein und musste niemandem gerecht werden, niemanden überzeugen und nichts erklären.“

Als jemand, der sich von Orten inspirieren lässt – nicht nur vom Anblick, sondern auch von Geräuschen, Gerüchen und Texturen –, war Auer besonders begeistert vom Entwurf eines Hochhausapartments in Hongkong, wie es in der Ausschreibung hieß. „Kennen Sie ,Blade Runner‘ von Ridley Scott? Hongkong ist genauso – etwas, das sich übereinander aufbaut. Verschiedene Schichten. Es gibt die Menschenmengen auf den Straßen, und dann, wenn man in die Höhe geht, wird es immer futuristischer. Deshalb kombiniere ich alte, antike Stücke mit sehr modernen Texturen.“

Zu den Texturen, die Auer hier einsetzt, gehört die diamantierte Prismen-Struktur der AXOR Edge Armatur im Design von Jean-Marie Massaud. „AXOR Edge ist großartig, und das nicht nur, weil Jean-Marie ein guter Freund ist“, sagt Auer. „Ich hätte sie gerne vor ihm entworfen!“ Auer verweist auf die Ähnlichkeit zwischen der Oberflächenstruktur von AXOR Edge und der der kultigen Dupont-Feuerzeuge, an die er sich aus den 80er Jahren erinnert: „Ich rauche nicht, aber ich berühre gerne. Das wurde zum Ausgangspunkt – Dupont, diese Farben, diese Stimmungen.“

Die AXOR Edge Waschtischarmatur und die freistehende Wannenarmatur sind in Polished Gold Optic ausgeführt und bilden einen markanten Kontrast zu den umgebenden Materialien, während der AXOR ShowerHeaven und das AXOR Edge Thermostatmodul für hochmoderne Funktionalität im Duschbereich sorgen. Die AXOR Universal Rectangular Accessoires, gestaltet von Philippe Starck, verleihen dem Bad eine zeitlose, moderne Note.

In Anlehnung an die kühne Ästhetik der 80er Jahre kombiniert Auer spiegelnden Edelstahl mit Neonbeleuchtung und einer grafischen Mischung aus hellem und dunklem Travertin. „Er ist disruptiv und sehr maskulin“, sagt Auer über den Travertin. „Er ist auch sehr 80er. Damals gab es einige Parfums, die in ihrer Männlichkeit sehr markant waren. Es war also ein bisschen eine Anspielung auf diese Zeit.“

Für den Fall, dass es irgendeinen Zweifel an der Persönlichkeit geben sollte, die Auer beim Entwerfen im Sinn hatte, erklärt er, ohne zu zögern: „Es ist für einen Mann. Eindeutig selbstbezogen. Der Typ denkt nur an sich selbst. Er sammelt gerne. Er ist ein Hedonist.“

Auf die Frage nach seiner generellen Auffassung von Badezimmern antwortet Auer: „Ich sage lieber ‚Zimmer mit Bad‘. Es ist ein echter Raum, in dem man etwas tut – man lebt darin. Deshalb braucht man eine Nische für Kunst – vielleicht ein Bild, vielleicht ein Objekt, das normalerweise im Wohnzimmer steht. Bringen wir es also ins Badezimmer! Das ist auch der Grund, warum ich freistehende Waschbecken entwerfe – sie sind Möbelstücke.“ Für welchen Raum auch immer er entwirft, von Badezimmern bis zu maßgeschneiderten Autoinnenräumen, Auer macht deutlich, dass Individualisierung im Mittelpunkt seines Prozesses steht. „Ich habe meine Karriere bei Christian Liaigre begonnen, damals eine reine Maßanfertigung, und ich habe gelernt, alles zu entwerfen – jeden einzelnen Türgriff. Ich kenne die Kunsthandwerker. Ich kenne den Prozess. Und Individualisierung ist sehr interessant, denn Luxus bedeutet für mich, etwas für sich anfertigen zu lassen. Und das verändert alles. Wenn man etwas für sich anfertigen lässt, braucht man es nur einmal. Es geht also in die richtige Richtung, nicht zu viel zu konsumieren. Und man arbeitet mit Leuten zusammen, die das Know-how haben, die Künstler und Handwerker sind.“

Wie definiert also ein so unverwechselbarer Designer DISTINCTIVE für sich selbst? „DISTINCTIVE bedeutet, Influencer, nicht Follower zu sein. Vertrauen Sie in sich selbst, vertrauen Sie Ihrem Geschmack, nehmen Sie ihn an und zeigen Sie ihn. Aber das ist eine Art von Dandy-Ansatz, nicht anzugeben und den Leuten zu sagen: Ich bin besser als du – sondern einfach, um zu sagen: Okay, so bin ich.“

Individueller Luxus, neu gedacht: Individualisierung ist einer der wichtigsten Megatrends unserer Zeit. Angesichts der zunehmenden Globalisierung, die durch standardisierte Produkte und Einheitslösungen ein gewisses Gefühl der Gleichartigkeit erzeugt, suchen Menschen überall nach persönlicheren Ausdrucksformen von Luxus, Stil und Wohlbefinden. Insbesondere für das eigene Zuhause ist ein Bedürfnis nach Räumlichkeiten und Objekten entstanden, die die eigene Persönlichkeit widerspiegeln. „Wie können Architekten und Innenarchitekten, die sich wandelnden persönlichen Wünsche ihrer Kunden noch besser verstehen und so außergewöhnliche und nachhaltige Lösungen entwickeln, die für Jahre Bestand haben und für Begeisterung sorgen? Und wie kommen ihre Kunden zu Räumen, die auf ihre ganz individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind? Diesen und anderen Fragen gehen wir mit unserem neuen Projekt DISTINCTIVE auf den Grund“, erklärt Anke Sohn, Head of Global Brand Marketing, AXOR.