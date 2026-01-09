In modernen Sanitär- und Heizungsanlagen sind Effizienz, Ordnung und eine schnelle Installation unverzichtbare Anforderungen. Baustellen erfordern zunehmend kompakte, zuverlässige und flexible Lösungen, die die Montagezeiten reduzieren, ohne Kompromisse bei der Qualität der Anlage einzugehen.

K-BLOC® von TECO wurde genau für diese Anforderungen entwickelt: ein modulares, montierbares System für die Wasserverteilung, das sich auf der Werkbank vormontieren lässt und auf der Baustelle in kürzester Zeit installiert wird, bei höchster Zuverlässigkeit.

Entdecken Sie unser Demonstrationsvideo.

Modularität und planerische Vielseitigkeit

Dank der modularen Struktur, den TECOFIX®-Befestigungselementen (Platten, Haltebügeln und Boxen) sowie einer breiten Palette an Verteilern, Zählern, Kugelhähnen und Zubehör ermöglicht K-BLOC® die Realisierung maßgeschneiderter Konfigurationen für unterschiedliche Installationsarten:

zentralisiert in technischen Schächten,

sichtbar installiert, auch in Wohnbereichen.

Die Modularität sorgt für Ordnung, Flexibilität und eine einfache Inspektion und trägt dazu bei, dass die Anlage auch langfristig funktional und übersichtlich bleibt.

Zwei Beispiele für Konfigurationen mit K-BLOC: Unterputzinstallation mit motorisierter Absperrung, Ablesesystem und Verteiler (A) und Wandinstallation mit Sanitärverteilergruppe (B).

Vormontage off-site: weniger Zeit auf der Baustelle, mehr Kontrolle

Mit K-BLOC® können die Komponenten außerhalb der Baustelle auf der Werkbank vormontiert werden. Dieser Ansatz ermöglicht es:

die Montagezeiten auf der Baustelle deutlich zu verkürzen,

eine hohe Qualität und Wiederholbarkeit der Verbindungen sicherzustellen,

das Risiko von Montagefehlern zu minimieren.

Ein klarer Vorteil für moderne Baustellen, bei denen Effizienz und Organisation entscheidend sind.

Die hydraulische FASTEC®-Verbindung ermöglicht schnelle, sichere und werkzeuglose Anschlüsse. Sie reduziert mechanische Schwachstellen und minimiert das Fehlerrisiko bei der Installation.

Mit FASTEC® sind lediglich zwei Schritte erforderlich, um eine stabile und dichte Verbindung herzustellen:

1. Das Anschlussstück in den FASTEC®-Sitz einsetzen.

2. Das Fitting nach unten drücken, um die Dichtheit der Verbindung zu gewährleisten.

Zuverlässigkeit, die dauerhaft überzeugt

K-BLOC® integriert Soft Turn-Antiblockier-Kugelhähne, die entwickelt wurden, um auch nach langen Inaktivitätsperioden eine flüssige und funktionale Bedienung zu gewährleisten, sowie robuste und stabile TECOFIX®-Befestigungselemente.

Das Ergebnis ist eine übersichtliche, effiziente und zuverlässige Anlage, die dauerhaft hohe Leistungswerte sicherstellt.

Mit K-BLOC® stellt TECO Planern und Installateuren ein praktisches, flexibles und leistungsstarkes Wasserversorgungssystem zur Verfügung, ideal, um die Herausforderungen moderner Baustellen zu meistern, ohne Kompromisse bei Qualität und Sicherheit einzugehen.

👉 Möchten Sie mehr über K-BLOC® erfahren? Kontaktieren Sie TECO, um alle Informationen zu erhalten.