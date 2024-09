TopMeter Plus ist in Messing oder als Kunststoffvariante erhältlich. Bild: Taconova

Das bewährte Abgleichventil TopMeter Plus ermöglicht es, den Durchfluss von Heiz- und Kühlkreisen direkt im Vorlaufbalken des Verteilers einzuregulieren, anzuzeigen und abzusperren. Besonders praktisch für SHK-Fachhandwerker ist die integrierte Memory-Funktion im Ventil, bei der auch nach dem Absperren die zuletzt eingestellte Durchflussmenge reproduzierbar ist.

Genaues und schnelles Einregulieren ganz ohne Diagramme, Tabellen oder Messgeräte? Mit dem patentierten Abgleichventil TopMeter Plus von Taconova ist das problemlos möglich. Das TopMeter Plus wird direkt im Vorlaufbalken des Verteilers eingebaut. Die Einbaulage ist beliebig. Der Durchfluss wird in l/min angezeigt und lässt sich anhand der auf dem Sichtglas aufgedruckten Skala einfach ablesen.

Intensive Entwicklungsarbeit hat es ermöglicht, die zuletzt eingestellte Durchflussmenge beim TopMeter Plus mithilfe eines Anschlagrings reproduzierbar zu machen. Unter der roten Einstellhaube befindet sich dazu ein grauer Arretierungsring zum Speichern der Einstellung. Ist die Einregulierung abgeschlossen, muss der Installateur den Ring einfach nur nach unten auf den Ventilsitz drehen und mit der roten Haube fixieren. Die ursprünglichen Durchflussparameter sind dank dieser cleveren Memory-Funktion auch nach Wartungsarbeiten einfach wieder einstellbar. Das führt einerseits zu einer hohen Betriebssicherheit der Heizungsanlage und andererseits zu erheblicher Zeitersparnis.