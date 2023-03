Industrielle Prozesse so effizient wie möglich gestalten – dazu trägt die erste stationäre ecom-Lösung bei: Indem der Ausstoß industrieller Anlagen bei der Prozesswärmeerzeugung konsequent kontrolliert und geregelt wird, können Abläufe gezielt optimiert werden – und das branchenunabhängig in allen Industriezweigen. Das ecom-ST eignet sich ideal für quasi kontinuierliche Messungen von Abgasemissionen und ermöglicht so die Einhaltung von Emissionsgrenzen sowie die vorausschauende Planung von Wartungsarbeiten. Durch die gewonnenen Daten lässt sich zudem die Effizienz der Verbrennungsprozesse deutlich verbessern, da potenzielle Schwachstellen minimiert werden können. Darüber hinaus senkt ecom-ST nachweislich die Betriebskosten, da die stationäre ecom-Lösung per Fernwartung betrieben werden kann.