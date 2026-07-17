Kermi Raumklima: MODULBAU - VORKONFEKTIONIERTE HEIZ- UND LÜFTUNGSTECHNIK FÜR SCHNELLE BAUABLÄUFE
Durch die modulare Bauweise des Unternehmens konnten die 13 Wohneinheiten besonders schnell und kosteneffizient geplant und errichtet werden. Für die Heizungs- und dezentrale Lüftungstechnik sorgte KERMI. Neben den x-net Wohnungsstationen pro für eine hygienische Trinkwassererwärmung und effiziente Wärmeversorgung kamen etwa auch Einrohrlüfter und Außenwandluftdurchlässe zum Einsatz – für gute Raumluftqualität und nachhaltigen Schutz vor Schimmel.
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