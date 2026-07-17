Bildquelle: Max Bögl Modul AG
17.07.2026  Pressemeldung Alle News von Kermi Raumklima

Kermi Raumklima: MODULBAU - VORKONFEKTIONIERTE HEIZ- UND LÜFTUNGSTECHNIK FÜR SCHNELLE BAUABLÄUFE

In Pfaffenhofen an der Ilm hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft WBG gemeinsam mit der Max Bögl Modul AG ein gefördertes Wohnbauprojekt realisiert.

Durch die modulare Bauweise des Unternehmens konnten die 13 Wohneinheiten besonders schnell und kosteneffizient geplant und errichtet werden. Für die Heizungs- und dezentrale Lüftungstechnik sorgte KERMI. Neben den x-net Wohnungsstationen pro für eine hygienische Trinkwassererwärmung und effiziente Wärmeversorgung kamen etwa auch Einrohrlüfter und Außenwandluftdurchlässe zum Einsatz – für gute Raumluftqualität und nachhaltigen Schutz vor Schimmel.

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Kermi GmbH
Kermi GmbH
Raumklima
Pankofen - Bahnhof 1
94447 Plattling
Deutschland
Telefon:  09931 - 5010
www.kermi.com
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DESTATIS:

14.10.2026

Großhandelspreise im September 2026: +8,7 % gegenüber September 2025
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09.10.2026

Unternehmensinsolvenzen im Juli 2026: +8,0 % gegenüber Juli 2025
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13.10.2026

Inflationsrate im September 2026 bei +3,3 %
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Quelle: destatis.de

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