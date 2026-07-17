In Pfaffenhofen an der Ilm hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft WBG gemeinsam mit der Max Bögl Modul AG ein gefördertes Wohnbauprojekt realisiert.

Durch die modulare Bauweise des Unternehmens konnten die 13 Wohneinheiten besonders schnell und kosteneffizient geplant und errichtet werden. Für die Heizungs- und dezentrale Lüftungstechnik sorgte KERMI. Neben den x-net Wohnungsstationen pro für eine hygienische Trinkwassererwärmung und effiziente Wärmeversorgung kamen etwa auch Einrohrlüfter und Außenwandluftdurchlässe zum Einsatz – für gute Raumluftqualität und nachhaltigen Schutz vor Schimmel.



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