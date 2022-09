Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich, möchten sich weiterentwickeln und suchen eine neue Herausforderung ? Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur gezielten und tatkräftigen Verstärkung unseres Teams am Hauptstandort in Bad Zwischenahn.

Direkt am Kunden mit innovativen und qualitativ hochwertigen Designprodukten - HÜPPE gehört zu den bekanntesten deutschen Marken im Bad. Mit mehr als 500 Mitarbeitern sind wir schon heute einer der größten Hersteller für Duschabtrennungen und -wannen in Deutschland und Europa. Wir heben unser Qualitätsniveau immer wieder auf ein neues Level, denn HÜPPE steht für exzellenten Service, Diversity, Internationalität und Family Flair. Wir suchen Sie - Menschen, die interessante Aufgaben lieben, leidenschaftliche Teamplayer sind und sich für unser erstklassiges Produkt begeistern können. Beleben Sie Ihre Karriere mit Shower and Soul!

Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich, möchten sich weiterentwickeln und suchen eine neue Herausforderung ? Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung unserer jungen, erfahrenen und engagierten Servicemannschaft im Außendienst - gerne auch als Berufs- und Quereinsteiger-für die Region Südbayern mit Passau, München und Ingolstadt als

Servicetechniker (m/w/d) im Außendienst

Ihre Aufgaben:

Technische Betreuung mit Fokus auf Montage, Aufmaßerstellung und Service im zugeordneten Gebiet

Sicherstellung der Servicequalität

Vorklärung der Service-Aufträge und mögliche Begutachtung / Reparatur vor Ort

Kompetenter und lösungsorientierter Ansprechpartner für Kunden vor Ort

Unterstützung, Begleitung und Entwicklung von externen Servicedienstleistern und deren Techniker im Rahmen einer Patenfunktion

Montageeinsätze für Messen und Objekte

Abstimmung und enge teamorientierte Zusammenarbeit mit dem Innendienst und der Vertriebsorganisation

Ihr Profil:

Erfolgreich abgeschlossene technische bzw. handwerkliche Ausbildung

Mehrjährige Außendiensterfahrung bzw. Erfahrung im Kundenkontakt in vergleichbaren Bereichen (z.B. Messebau, Sanitärinstallation) wünschenswert

Handwerkliches Geschick sowie Branchenkenntnisse von Vorteil

MS-Office Anwenderkenntnisse sowie Kenntnisse im CRM-System (z.B. Salesforce) von Vorteil

Führerschein der Klasse 3/B

Kommunikationsstarke Persönlichkeit sowie flexibles und zielstrebiges Handeln

Hohes Maß an Kunden- und Serviceorientierung verbunden mit fachlich-technischer Kompetenz

Eigeninitiative, Engagement und hohe Einsatzbereitschaft

Wir bieten Ihnen:

Ein systematisches OnBoarding - Eine intensive Einarbeitung im Rahmen eines detaillierten OnBoarding-Prozesses. Im Rahmen unseres internen Paten- und Mentorenprogramms erlernen Sie schnell die erforderlichen Skills der Sanitärindustrie

Abwechslung und Verantwortung - Gestalten Sie HÜPPE mit, denn dafür kommen Sie zu uns I Mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungen können Sie sich sofort einbringen und erhalten viel Freiraum für eigenverantwortliches Arbeiten

Interdisziplinäre Teams - Wir leben eine wertschätzende Mitarbeiterkultur, Kooperation und offenen Wissensaustausch

Ein professionelles Arbeitsumfeld - Mit einer attraktiven Vergütung sowie dem erforderlichen Equipment-vom iPad, iPhone bis zum Firmenwagen (auch zur privaten Nutzung) - statten wir Sie aus und bieten Ihnen gerne ein inspirierendes und unterstützendes Umfeld zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung

Wenn Sie sich für diese abwechslungsreiche Position interessieren, freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an:

HÜPPE GmbH

HR / Personalteam | Industriestraße 3 | 26160 Bad Zwischenahn

Idealerweise per Mail an: bewerbung(at)hueppe.com

Informationen zum Datenschutz für Bewerber nach Art. 13 DSGVO finden Sie .

Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift und Sie!