Eine deutlich erweiterte Datenbank-Version des Kupferschlüssels, einer etablierten Vergleichsliste internationaler Kupferlegierungs- und Halbzeugbezeichnungen des Kupferverbandes, steht ab nun online zur Verfügung. Das System ist Ergebnis der Zusammenarbeit des Kupferverband e.V. und der Firma Matplus GmbH. Die kostenlose Cloud-Version bietet Anwendern erheblich bessere Such- und Vergleichsmöglichkeiten als das bisherige Online-Tool.

Das neue System bietet erweiterte Such- und Analysefunktionen. So lassen sich nicht nur die internationalen Bezeichnungen der bekannten Legierungen einfach finden, es stehen auch umfangreiche Informationen zur chemischen Zusammensetzung, typischen mechanischen und physikalischen Eigenschaften und Produktspezifikationen von Kupferlegierungen zur Verfügung, die in übersichtlichen Tabellen gefiltert und analysiert werden können.

Technische Grundlage für die neue Kupferschlüssel-Datenbank ist Matplus EDA®, die als technisch führendes System für Werkstoffdaten, Labordaten, Datenanalyse und Wissensmanagement am Markt gilt.

Schlüssel für Innovation und Kostenreduzierung

Materialinformationssysteme für Unternehmen gewinnen zunehmend an Bedeutung, auch um die stetig wachsenden Anforderungen einer konsistenten Material-, Schadstoff- und Emissionsbilanzierung erfüllen zu können. Die richtigen Informationen über Materialien sind zudem ein Schlüssel für Innovation und Kostenreduzierung.

Das System kann über die verfügbaren Referenzdatenbanken eine Grundlage für den Aufbau eines firmeninternen Stammdatensystems für Werkstoffe bilden, so dass alle IT-Systeme im Unternehmen auf konsistente Informationen in Bezug auf Benennungen, Normen, Substanzen und technische Daten zugreifen können. Von zentraler Bedeutung dafür sind die konfigurierbaren Schnittstellen zu CAD- und FEM-Systemen, so dass in Entwicklung und Arbeitsvorbereitung stets auf freigegebene Werkstoffinformationen zurückgegriffen werden kann.

Innovative Materialreferenzdatenbank

Das Ergebnis des gemeinsamen Projekts ist eine hochentwickelte Materialreferenzdatenbank mit großem Potenzial für zukünftige Erweiterungen. "Wir freuen uns, mit Matplus einen zuverlässigen Partner für die nächsten Generationen unserer erweiterten Datenangebote im Internet gefunden zu haben", sagt Dipl.-Ing. Michael Sander, Geschäftsführer des Kupferverbandes. "Für Kunden sind zuverlässige Daten zunehmend wichtig – der erweiterte Kupferschlüssel bringt deutlichen Mehrwert für unsere Kunden, die ein leistungsfähiges Intranet-System für Werkstoffe aufbauen.“, fügt Dr. Uwe Diekmann, Geschäftsführer der Matplus GmbH, hinzu.

Die Kupferschlüssel-Datenbank kann nach einer Registrierung kostenlos genutzt werden. Sie ist zu finden unter copper.matplus.eu/ und auf der Webseite des Kupferverbandes unter www.kupfer.de.

Über den Kupferverband e.V.: Der Kupferverband als zentraler Verband der Kupferindustrie mit europäischer Ausrichtung bündelt die unterschiedlichen fachspezifischen Interessen der kupferverarbeitenden Unternehmen und ist das Sprachrohr der Kupferindustrie. Das verbandseigene Expertenteam aus unterschiedlichsten Fachbereichen wie Werkstoffwissenschaften, Umwelt und Gesundheit, Bauwesen, Marktanalyse sowie Kommunikation und Marketing verfügt über ein profundes Kupfer-Wissen, das weltweit höchste Anerkennung genießt und zu allen Fragen der Anwendung und des Einsatzes von Kupferwerkstoffen, wissenschaftlichen Grundlagen und regulatorischen Aspekten kompetenter Ansprechpartner ist. Dazu bietet der Kupferverband ein umfangreiches Leistungsportfolio an.

Über Matplus: Die Matplus GmbH mit Sitz in Wuppertal verbindet einzigartiges Werkstoff-Know-how mit den führenden Softwarelösungen für Smart und Lean Materials Engineering: JMatPro® und Matplus EDA®. Das Matplus-Team aus Werkstoffingenieuren und Softwareexperten ermöglicht immer mehr Kunden aus Produktion, Engineering, Materialentwicklung und Wissenschaft, effizienter mit ihren Werkstoffdaten zu arbeiten und damit ihre Prozesse zu beschleunigen - und das weltweit. In diesem Zusammenhang können sich Matplus-Kunden auf anerkannte und zuverlässige Informationsquellen wie Teal Sheets für Aluminium, Stahldat für Stähle oder MMPDS für Luftfahrtmaterialien verlassen, um ihr unternehmensspezifisches Werkstoffwissen aufzubauen, das verschiedene nachgelagerte Anwendungen wie ERP, PLM und MES bedient.