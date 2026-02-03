Rund 25 Jahre erfolgreiche Marktpräsenz in den Niederlanden, seit zwei Jahren als SCHELL Tochtergesellschaft des international tätigen Armaturenherstellers – jetzt hat die SCHELL Water Technologies B.V. neue Räumlichkeiten mit Showroom in Almere bezogen und offiziell eröffnet.

SCHELL Kunden haben dort nun die Möglichkeit, Produkte direkt vor Ort live zu erleben und an Schulungen teilzunehmen. Räume und Produktpräsentation sind so konzipiert, dass Produktvorführungen und Trainings in einem maximal ansprechenden Rahmen stattfinden können. „Dies ist ein wichtiger Schritt, um unsere Präsenz im niederländischen Markt weiter zu stärken, die Beratungsqualität zu optimieren und das Kundenerlebnis noch greifbarer zu machen“, so Andrea Bußmann, Geschäftsführer Vertrieb, Marketing und Personalwesen.

Das 5-köpfige Team der SCHELL Water Technologies B.V. wird von dem Geschäftsführer Richard de Vries geführt. Unterstützt wird das Team durch Jens Dohmann, Export Manager der SCHELL GmbH & Co. KG. Auch in den Niederlanden steht SCHELL für erstklassige Produkt- und Systemlösungen sowie besonders starken Service. Das Team berät bei der Planung von Bauprojekten, begleitet Kunden eng durch Ausschreibungs- und Bauphase bis hin zur Inbetriebnahme und sorgt mit einem umfassenden After-Sales-Service für nachhaltige Unterstützung im laufenden Betrieb.