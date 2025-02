Geberit aktualisiert sein Portfolio an Urinal Keramiken und Urinal Betätigungen: Die neuen Renova Urinale in drei unterschiedlichen Abmessungen erfüllen hohe Komfort- und Hygienestandards. Sie eignen sich für öffentliche und private Sanitärräume. Die Urinale überzeugen durch ihr spülrandloses Rimfree-Design, die optimierte Ausspülung bei geringer Spülmenge und das ergonomische Design für eine komfortable Nutzung. Die neuen Renova Urinale sind mit identischen Anschlussmaßen kompatibel zu den älteren Urinalen Corso, Aller oder Centaurus und ab April 2025 erhältlich. Ergänzend präsentiert Geberit auch neue Urinal-Betätigungsplatten Typ 40 in einem eleganten Slim-Design, die ab Juli 2025 erhältlich sind – perfekt auf die ebenfalls neuen WC-Betätigungsplatten Sigma40 abgestimmt.

Mit ihrer glatten Außenform und der ergonomischen, leicht gewölbten Innenform ermöglichen die Renova Urinale eine Positionierung des Benutzers nahe am Urinal. Die gewölbten Flanken und das schlanke Oberteil fördern eine komfortable Nutzung. Der Schnabel der Keramik geht nahtlos in die leicht gewölbte Innengeometrie über, die den Urinstrahl gezielt auf die Keramik lenkt. Das minimiert Rückspritzer und verbessert so die Hygiene.

Spülrandloses Design

Die neuen Geberit Renova Urinale sind dank ihres spülrandlosen Rimfree-Designs des Innenbeckens besonders reinigungsfreundlich und trotzdem wassersparend. Sie ermöglichen eine hygienische Nutzung mit minimalem Wasserverbrauch ab 0,5 Litern pro Spülung.



Innovativer Spülverteiler

Der nahezu unsichtbar integrierte, patentierte Spülverteiler sorgt für eine gleichmäßige Wasserverteilung. Der Spülverteiler wird vorne in die Keramik eingeklickt und stellt sicher, dass das Wasser die gesamte Keramik gleichmäßig ausspült. Beim Auslösen der Spülung öffnet eine Klappe im Verteiler, durch die das Wasser gleichmäßig in die Keramik geleitet wird. Wenn der Wasserdruck nachlässt, schließt die Klappe wieder, wodurch ein Nachtropfen verhindert wird. Das Resultat ist eine saubere Oberfläche ohne Kalkablagerungen. Der Spülverteiler ist ohne Demontage der Keramik entnehmbar.

Hohe Flexibilität

Die Renova Urinale sind in 3 Größen (S, M und L) erhältlich und eignen sich zum Austausch bestehender Geberit Keramiken. Bei der Entwicklung der neuen Renova Urinale wurde großer Wert auf Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie gelegt. Das Modell Renova S ist auf die Anschlussmaße „Corso“ abgestimmt und alternativ als Variante mit SoftClose-Deckel erhältlich. Das Modell Renova M hat die gleichen Anschlussmaße wie das Aller Urinal. Das Renova L ist für das Maß „Centaurus“ konzipiert und unterstützt zusätzlich einen Hybrid-Betrieb. Alle neuen Renova Urinale sind optional mit einer nahezu porenfreien, extrem glatten KeraTect-Spezialglasur erhältlich.

Einfache Montage

Dank des praktischen KeraFix-Befestigungssystems lassen sich alle Modelle sicher und unkompliziert montieren. Der Standard-32-mm-Anschluss sowie ein optionaler ½-Zoll-Wasseranschluss ermöglichen die Montage in unterschiedlichen Baustellen Situationen. Ein optional bestellbares Anschlussset ermöglicht den Umbau bestehender Urinal Anlagen mit einem ½ Zoll Wasseranschluss. Der dafür notwendige flexible Panzerschlauch befindet sich im Lieferumfang und kann einfach mit den neuen Renova Urinalen verbunden werden.

Umfassender Lieferumfang

Alle neuen Urinale werden mit einem umfassenden Lieferumfang bereitgestellt, der die Installation vereinfacht und eine zuverlässige Inbetriebnahme ermöglicht. Der Spülverteiler, die Kerafix Befestigung sowie ein Ablaufsieb sind im Set enthalten. Für die Fertiginstallation werden außer dem Urinal-Siphon keine weiteren Bauteile benötigt. Dies erleichtert den Bestellvorgang und die Ausführung. Ein Urinal Siphon und weiteres Anschlusszubehör befinden sich im Lieferumfang der Geberit Urinal-Elemente.

Typ 40 Urinalsteuerung: Stilvoll abgestimmt auf Sigma40 WC-Betätigungsplatten

Die Typ 40 Urinalsteuerungen ergänzen das Sortiment als elegante Steuerungslösung für zeitgemäße Badkonzepte. Die neuen Urinalsteuerungen werden in eleganten Farbtönen und hochwertigen Materialien angeboten. In Metall gebürstet stehen die Farbtöne Edelstahl gebürstet, messingfarben, rotgold und schwarzchrom zur Auswahl. In Metall lackiert die Farben weiß matt und schwarz matt. Alle Metallplatten verfügen zudem über eine Easy-to-clean-Oberfläche – für eine besonders einfache Reinigung. Zusätzlich werden die neuen Urinalsteuerungen in Glas, in den Tönen weiß, sandgrau, lava und schwarz angeboten. Sie sind in den Varianten Square und Round erhältlich und perfekt auf die neue WC-Betätigungsplatte Sigma40 abgestimmt. Die durchgängige Designsprache sorgt für eine harmonische Optik im Bad.

Mit 2 - 4 mm Höhe zeichnen sich die Typ 40 Urinal Betätigungen durch minimalistisches Design aus, sie wirken dadurch leicht und edel. Die Platten sind wahlweise mit manueller oder berührungsloser Infrarot-Auslösung erhältlich. Ihr praktischer Befestigungsrahmen erleichtert die Montage. Ein innovativer Befestigungsmechanismus, der mit einem Schraubenzieher entriegelt wird, reduziert die unbefugte Demontage der Platten. Die neuen Geberit Typ 40 Urinalsteuerungen sind ab Juli 2025 verfügbar.