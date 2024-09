In diesem Jahr freut sich Jung Pumpen nicht nur über das 100-jährige Firmenjubiläum, sondern auch darauf, die neuen flachabsaugenden Schmutzwasserpumpen aus der Simer 6- Pumpenfamilie zu präsentieren. Die Simer 6 und Simer 6S (mit integrierter Niveauschaltung) sind robuste Pumpen zum Trockenlegen von Kellern, Flachdächern, Baugruben oder Schwimmbecken. Sie fördern bereits ab einem Wasserstand von 5 mm (Simer 6S ab 7 mm) und pumpen das Medium bis auf 2 mm Restwasserniveau ab. Auf dem Messestand werden sie in Funktion zu sehen sein.

Ebenfalls im Fokus stehen drei neue Fäkalienhebeanlagen der Compli 1000 S1-Baureihe. Die Doppelanlagen arbeiten im Dauerbetrieb (S1) und gewährleisten damit eine hohe Betriebssicherheit. Sie sind dort optimal einsetzbar, wo neben Toilettenabwässern auch große Abwassermengen anfallen wie beispielsweise in öffentlichen Schwimmbädern oder in Hotels, die Schwimmbäder betreiben.

Weitere Produkte der häuslichen Entwässerung wie die Einbausets Easyfix, die Bodenablaufpumpe Plancofix Connect, die Hebeanlagen Hebefix Extra und Mini sowie die Kellerentwässerungspumpen U3 und U6 werden ebenfalls zu sehen sein.

Auch für Unterhaltung ist gesorgt: ein Spielautomat verspricht Nervenkitzel und die Chance auf attraktive Gewinne. Traditionell lädt eine Cocktailbar am Stand zu Gesprächen und erfrischenden Fruchtcocktails ein. Viele gute Gründe, den Messestand Nr. 112 in Halle 6B auf der GET NORD in Hamburg zu besuchen.