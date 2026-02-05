Große Spenden für großartige Einrichtungen: Seit fünf Jahren sorgt CONEL mit seinem CONEL TOOLS Adventskalender für ein vorweihnachtliches Werkzeug­Angebot im Fachhandwerk. Drei Euro pro verkauftem Kalender gehen an eine gemeinnützige Organisation. Insgesamt kamen auf diesem Weg 120.000 Euro zusammen.

Der CONEL TOOLS Adventskalender enthält einen hochwertigen 24-teiligen Werkzeugsatz, verpackt in einer stabilen, edlen Werkzeugtasche. Genauer gesagt, 22 sorgfältig ausgewählte Premium-Werkzeuge, ergänzt um zwei praktische Zubehörteile -darunter beispielsweise ein Keks-Ausstecher im Werkzeug-Design, der den weihnachtlichen Touch perfekt abrundet.

Jahr für Jahr sucht CONEL im Vorfeld der Aktion eine wohltätige Organisation für das eingesammelte Spendengeld aus. Dazu zählte unter anderem die Deutsche Kinderkrebshilfe Bonn. Und Jahr für Jahr ermöglichen CONEL und das Fachhandwerk eine satte Summe an Unterstützung.

CONEL-Geschäftsführer Uwe Dietz: „Wir freuen uns sehr, mit dem Adventskalender doppelt Gutes zu tun. Wir sorgen für eine verlässliche Werkzeugausstattung und ein attraktives Geschenk bei den Profis vom Fachhandwerk und unterstützten gemeinsam Organisationen, die täglich Großartiges leisten. Was wir vor fünf Jahren begonnen haben, setzen wir auch dieses Jahr fort.“