Hargassner Heiztechnik aus Weng im Innkreis gilt seit fast 40 Jahren als Pionier für beste Biomassetechnologie mit hoher Innovationskraft. Eine Vielzahl an Projekten und Referenzen sprechen dafür. Eine nachhaltige Pelletheizung für das Passagierschiff „MS Mondseeland“ wurde jüngst als Silber-Gewinner für den Holzenergiepreises 2023 vom Österreichischen Biomasseverband in der Kategorie Pellets ausgewählt.

Der Österreichische Biomasseverband schreibt jährlich einen Preis in den Kategorien Scheitholz, Hackgut und Pellets aus. Der Holzenergiepreis steht unter dem Motto „Gute Wärme wächst nach“. Die Teilnahme ist von Privatpersonen wie auch Unternehmen möglich. Eingereicht können werden Projekte aus der Brennstoff- oder Anlagenproduktion sowie Bau- und Endkundenprojekte in allen Größenordnungen. Voraussetzung ist, dass sie im Zusammenhang mit Holzenergie auf Basis von Hackschnitzel, Scheitholz oder Pellets stehen. Auch heuer war die Beteiligung aus der Wirtschaft, von Organisationen, dem Ausbildungsbereich und von Privatpersonen wieder hoch.

Einzigartiges Projekt

Auch das Projekt einer kompakten Hargassner Pelletheizung für das Mondseer Flaggschiff „MS Mondseeland“ wurde von der Schifffahrt Meindl eingereicht. Das Passagierschiff war in die Jahre gekommen und im Winter nie richtig oder umweltfreundlich beheizbar. Der Eigner setzte daher im Jahr 2022 eine Generalsanierung an. Gemeinsam mit einer effizienten Isolierung sollte die Durchschnittstemperatur in der Kabine um mindestens 10 Grad gehoben werden.

Biomasse für Flaggschiff

Die MS Mondseeland ist mit 150 Passagieren das größte Fahrgastschiff des Mondsees. Im Winterbetrieb empfängt die renovierte Panoramakabine die Gäste nun mit gemütlicher Wärme. Das Schiff versteckt dazu im Rumpf die weltweit einzige Pelletsheizung, die „zur See“ fährt. Bei der Generalsanierung 2022 war die Vorgabe: Nachhaltigkeit. So fiel die Entscheidung auf einen kompakten Hargassner Pelletsheizkessel „Nano-PK“ mit 12,2 kW. Er garantiert gemeinsam mit einem Hargassner Pufferspeicher und Vorratsbehälter für Pellets, für eine wesentliche Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks des Schiffes.

„Ein so einzigartiges Projekt wird nicht primär umgesetzt, um damit Preise zu gewinnen. Umso mehr freuen wir uns über diese unerwartete Auszeichnung in Silber. Wir prognostizieren auch eine CO2- Einsparung von ca. sieben bis acht Tonnen jährlich. Und das Ganze mit sehr günstigem Brennstoff.

Also ein mehrfach positiver Effekt“, so Christoph Buchbauer von der Schifffahrt Meindl GmbH, Betreiberin der MS Mondseeland.

Preisverleihung beim Biomassetag

Bei der Preisübergabe beim 24. Österreichischen Biomassetag in Wieselburg am 8. November erfolgte die Preisverleihung an alle ausgezeichneten Projekte durch den Geschäftsführer des Österreichischen Biomasseverbandes, Christoph Pfemeter. Die Auswahl der Siegerprojekte unter rund 100 eingereihten Umsetzungen erfolgte von einer Fachjury unter dem Vorsitz von Dr. Josef Rathbauer, BLT Wieselburg.

„Dieser Preis beweist, dass Pellet-Zentralheizungen ihr Potential an Einsatzmöglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft haben. Besonders so kleine Kessel wie der Nano-PK können sich auch dort bewähren, wo eigentlich sehr wenig Platz vorhanden ist - also auch in Hausfluren, Nischen oder sogar in engen Maschinenräumen von Schiffen. Damit hebt sich der Nano-PK deutlich von wuchtigen Kellerheizungen ab“, freut sich auch Markus Hargassner, Geschäftsführer Hargassner Heiztechnik, über die Verleihung des Holzenergiepreises.

Mehr dazu: www.biomasseverband.at/holzenergiepreis/