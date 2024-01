Das Unternehmen ist seit einem halben Jahrhundert bekannt für seine innovativen Produkte, die technisch ausgereift und besonders beständig sind. So hat CONTI+ bereits 1978 das erste ölhydraulische Selbstschlussventil für Duscharmaturen entwickelt. Das Nachfolgemodell kam 1984 auf den Markt und ist bis heute in laufenden Anlagen der Industrie verbaut. Auch im Bereich Wassermanagement blicken die Wettenberger auf langjährige Erfahrung zurück: Bereits 1998 brachte der Armaturenhersteller mit CONBUS das erste Wassermanagement-System auf den Markt, mit dem man bis zu 100 Armaturen steuern konnte. Das System wurde in den vergangenen 26 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Heute lassen sich mit dem automatischen Armaturenmanagement-System von CONTI+ bis zu 150 elektronische Duschen, Waschtisch- und Urinalarmaturen über nur eine Bedieneinheit via PC, Tablet oder Smartphone steuern.

Feiern Sie mit uns unser 50-jähriges Jubiläum und freuen Sie sich auf weitere Produkt-Innovationen und auf spannende Aktionen!