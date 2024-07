Dieses Jahr trafen sich die Lieferanten der Hausmarke PROFILINE und die IGH-Genossen sowie Mitarbeiter aus den Bereichen Ausstellung, Vertrieb und Einkauf in Miesbach und am Schliersee vom 15.-17.07.2024. Auch die italienischen Partner, die TED-Group, eine 100%-ige Tochter der IGH, nutzten die Gelegenheit sich über die Hausmarkenprodukte zu informieren.

Bereits am Anreisetag konnten sich alle Teilnehmer in gemütlicher Runde im Biergarten des Hotels Bayrischer Hof, Miesbach austauschen.

Am Folgetag ging es dann zur PROFILINE Hausmesse. Diese fand in einer ausgewöhnlichen Location, dem Markus Wasmeier Bauernhof-Museum statt. Lieferanten und die IGH-Gemeinschaft hatten den gesamten Vormittag Zeit für Gespräche und Produktvorstellungen, die bis zuletzt intensiv in Anspruch genommen wurden.

Danach ging es in den Bauerngarten in dem nochmals die Gelegenheit wahrgenommen wurde, die Gespräche fortzuführen. Zusätzlich konnte man in diversen Führungen das Bauerndorf erkunden.

Für das Abendprogramm ging es dann mit der Seilbahn auf die Schliersberg-Alm. Dort erwartete die Veranstaltungsteilnehmer ein bayrisches Buffet mit Spanferkel und dem Blick über den Schliersee sowie die bayrischen Alpen.

Fazit: Für Industrie und IGH eine gelungene Veranstaltung, bei der die Stärken der Hausmarke PROFILINE präsentiert werden konnten.