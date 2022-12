Zehnder sucht Mitarbeiter (m/w/d) Organisation Zehnder Akademie Teilzeit (20-25 h/ Woche)

Die Zehnder Akademie ist ein wichtiger Baustein innerhalb unserer Vertriebsgesellschaft in Deutschland. Das Team, bestehend aus der Leitung, technischen Trainern und zukünftig zwei Mitarbeitern in der Organisation trägt maßgeblich zur langfristigen und vertrauensvollen Kundenbindung in der Sanitär-Heizung-Klima-Branche bei. Unsere Trainingsstandorte befinden sich im Bundesgebiet, an unserem Firmensitz in Lahr mit- unserem Center of Climate - sowie an weiteren Standorten unseres Zehnder-Netzwerks in Europa. Die Rolle des Mitarbeiters (m/w/d) Organisation Zehnder Akademie agiert in diesem Gebilde von Lahr aus - auch um im Center of Climate unseren Kunden kompetent zur Seite zu stehen.