Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und bereichern Sie unser ambitioniertes TEAM

GEO Produkte GmbH ist ein dynamisches und modernes Unternehmen, das seit 1975 ein etablierter Hersteller von Duschtrennwänden mit Standort in Schwetzingen ist. Neben dem deutschen Markt beliefern wir auch das europäische Ausland.

Ihre Aufgaben u. a.

Anpassung und Pflege des ERP-Systems Infor sowie Anwenderbetreuung

Administration, Wartung und Weiterentwicklung unserer Hard- und Softwareumgebung

Überwachung, Pflege und Implementierung von Backup-Strategien

Mitwirkung bei der Planung und Implementierung von IT-Projekten

Ansprechpartner und Betreuung der End User

Sicherstellung des täglichen Betriebes

Ihr Profil

erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation

fundierte Kenntnisse im Umgang mit dem ERP-System Infor

umfassende Erfahrung in der Betreuung und Wartung von IT-Hardware, insbesondere in den Bereichen Telekommunikation und Netzwerktechnik

Know-how im Umgang mit EDI-Schnittstellen und Datenkommunikation

gute Kenntnisse von Active Directory, Microsoft Entra und Powershell/Bash

Kenntnisse von Microsoft Client- und Serverbetriebssystemen (10,11, 2012 R2, 2019 Datacenter)

sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Teamfähigkeit, hohe Lernbereitschaft sowie eine zielorientierte Arbeitsweise

kaufmännisches Verständnis

erste Erfahrungen im Bereich VMware, Veeam und O356 wünschenswert

Kenntnisse mit Linux sind von Vorteil

Unser Angebot

einen unbefristeten Arbeitsvertrag

30 Urlaubstage pro Jahr

Urlaubs-, Weihnachts- und Geburtstagsgeld

Prämie bei Dienstzugehörigkeit von 10, 20, 30 und 40 Jahren

leistungsorientierte Vergütung

einen Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge

Zuschuss zum Firmenfahrrad

Zuschuss zur Firmenfitness

Mitarbeiterrabatte

abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem zukunftssicheren Unternehmen

einen modern und ergonomisch ausgestatteten Arbeitsplatz

eine familiäre Unternehmenskultur

bedarfsorientierte Weiterbildung und fachspezifische Weiterentwicklungsmöglichkeiten

ausreichend kostenfreie Park- und Fahrradstellplätze vor der Tür

Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und Ihrem frühestmöglichen Anfangstermin bitte an:

Frau Sabrina Kotzyba

traumjob(at)geoprodukte.com

Tel: 06202 2093 30

Das GEO-Team freut sich auf SIE!

www.geoprodukte.com