GEO Produkte GmbH sucht ERP-Administrator mit IT-Kenntnissen (w/m/d) in Vollzeit
GEO Produkte GmbH ist ein dynamisches und modernes Unternehmen, das seit 1975 ein etablierter Hersteller von Duschtrennwänden mit Standort in Schwetzingen ist. Neben dem deutschen Markt beliefern wir auch das europäische Ausland.
Ihre Aufgaben u. a.
- Anpassung und Pflege des ERP-Systems Infor sowie Anwenderbetreuung
- Administration, Wartung und Weiterentwicklung unserer Hard- und Softwareumgebung
- Überwachung, Pflege und Implementierung von Backup-Strategien
- Mitwirkung bei der Planung und Implementierung von IT-Projekten
- Ansprechpartner und Betreuung der End User
- Sicherstellung des täglichen Betriebes
Ihr Profil
- erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation
- fundierte Kenntnisse im Umgang mit dem ERP-System Infor
- umfassende Erfahrung in der Betreuung und Wartung von IT-Hardware, insbesondere in den Bereichen Telekommunikation und Netzwerktechnik
- Know-how im Umgang mit EDI-Schnittstellen und Datenkommunikation
- gute Kenntnisse von Active Directory, Microsoft Entra und Powershell/Bash
- Kenntnisse von Microsoft Client- und Serverbetriebssystemen (10,11, 2012 R2, 2019 Datacenter)
- sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Teamfähigkeit, hohe Lernbereitschaft sowie eine zielorientierte Arbeitsweise
- kaufmännisches Verständnis
- erste Erfahrungen im Bereich VMware, Veeam und O356 wünschenswert
- Kenntnisse mit Linux sind von Vorteil
Unser Angebot
- einen unbefristeten Arbeitsvertrag
- 30 Urlaubstage pro Jahr
- Urlaubs-, Weihnachts- und Geburtstagsgeld
- Prämie bei Dienstzugehörigkeit von 10, 20, 30 und 40 Jahren
- leistungsorientierte Vergütung
- einen Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
- Zuschuss zum Firmenfahrrad
- Zuschuss zur Firmenfitness
- Mitarbeiterrabatte
- abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem zukunftssicheren Unternehmen
- einen modern und ergonomisch ausgestatteten Arbeitsplatz
- eine familiäre Unternehmenskultur
- bedarfsorientierte Weiterbildung und fachspezifische Weiterentwicklungsmöglichkeiten
- ausreichend kostenfreie Park- und Fahrradstellplätze vor der Tür
Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und Ihrem frühestmöglichen Anfangstermin bitte an:
Frau Sabrina Kotzyba
traumjob(at)geoprodukte.com
Tel: 06202 2093 30
Das GEO-Team freut sich auf SIE!