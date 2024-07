Die Waschtisch-Armatur CONTI+ iQ überzeugt mit robustem Design, bewährter Technologie und unkomplizierter Wartung – und eignet sich damit hervorragend für den Einsatz in öffentlichen und halböffentlichen Gebäuden.

Mit ihren abgerundeten und organisch fließenden Formen ist sie ebenso zeitlos wie vandalensicher und gehört seit Jahren zu den beliebtesten Waschtischarmaturen von CONTI+.

Die CONTI+ iQ ist in vielen verschiedenen Varianten in der Oberfläche Chrom erhältlich. Die komplette Elektronik inklusive der Sensortechnologie und des Batteriefachs ist kompakt im Frontdeckel der Armatur untergebracht. Mittels einer verdeckten Befestigungsschraube ist dieser leicht abnehmbar und die Batterie mühelos zu wechseln.

Die iQ-Armaturen lassen sich in das CNX Wassermanagement-System des Armaturenherstellers einbinden. Dadurch können an jeder einzelnen Entnahmestelle sowohl Hygienespülungen als auch die thermische Desinfektion in festgelegten Intervallen und nach Kalenderfunktion programmiert bzw. ausgelöst werden. Armaturenparameter wie die Laufzeit des Wasserflusses lassen sich individuell abstimmen, der Wasser- und Energieverbrauch kann optimiert und somit effektiv Kosten gespart werden.

Hier erhalten Sie weitere Informationen zur CONTI+ iQ.