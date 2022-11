Quer durch Deutschland veranstaltete Nordwest an fünf Standorten die diesjährige Roadshow, zu der sich insgesamt 222 Teilnehmer anmeldeten. Zu den Roadshow-­Stationen zählten Lüneburg (12.10.), Landsberg (13.10.), Dortmund (19.10.), Neu-Ulm (26.10.) und Walldorf (27.10.). Auf der Agenda standen die Top-Themen der Branche: Thematisiert wurde der Fachkräftemangel, die Weiterqualifizierung von Mitarbeitern, die digitale Transformation in der Beschaffung und im Vertrieb, Logistikneuheiten und maßgeschneiderte Lösungen für die Handelspartner.

Zum dritten Mal in Folge realisierte Nordwest die im zweijährlichen Turnus stattfindende Roadshow und bot damit eine kurzweilige, informative und inspirierende Veranstaltung für die Fachhandelspartner in Deutschland. Die bewährte Roadshow unter dem Motto „Nordwest hautnah“ führte die Dortmunder Verbundgruppe auch in diesem Jahr mit großem Zuspruch durch und verzeichnete dabei erneut deutlich steigende Teilnehmeranmeldungen. Im Impulsvortrag vermittelte Vorstand Michael Rolf tiefere Einblicke in die Händlerstruktur und präsentierte die aktuelle Geschäftsentwicklung von Nordwest. Vorstand Jörg Simon befasste sich in seinem Anschlussvortrag mit den zukünftigen Herausforderungen und lieferte harte Fakten zur prognostizierten Konjunkturentwicklung und einen lösungsorientierten Ausblick auf das Jahr 2023.

Die sich anschließenden Vorträge beinhalteten neue Lösungskonzepte für Fachhandelspartner und neue hilfreiche Services. Thorsten Stiefken, Geschäftsbereichsleiter Geschäftsfeldentwicklung & Akquisition, stellte in einem 3-Säulen- Konzept Unterstützung für das Recruiting von Fachkräften vor. Das Aus- und Weiterbildungsprogramm Trainingswerk wurde von Yvonne Weyerstall, Geschäftsbereichsleiterin Handwerk/Industrie, präsentiert, das brandneue Fachberater-Schulungen zu Drucklufttechnik, Schweißtechnik sowie viele verschiedene neue Sachkundenlehrgänge umfasst.

Ein weiteres Schwerpunktthema bildete die digitale Transformation der Geschäftsprozesse, zu der Martin Reinke, Geschäftsbereichsleiter IT & E-Business, in zwei Fachvorträgen referierte, um den Fachhandelspartnern die digitale Beschaffung inklusive Prozessoptimierung und den digitalen Vertrieb näherzubringen. Virtuell erlebbar war zum ersten Mal der Logistikneubau in Alsfeld, von dessen Größe und Performance sich die Teilnehmer via VR-Brille selbst überzeugen können. Mit dem neu geplanten Logistikzentrum legt Nordwest. die Basis für weiteren Wachstum der Fachhandelspartner und bietet einen noch höheren Servicegrad. Auch das virtuelle Lagerkonzept wird weiter vorangetrieben, um den Handelspartnern die Möglichkeit zu geben, bei Bestandskunden noch bessere Umsätze mit weiteren Sortimenten zu realisieren.

Die jeweils eintägigen Roadshow-Veranstaltungen ermöglichten den Teilnehmern einen kompakten 360°-Blick in die Zielsetzungen und zahlreichen Neuerungen von Nordwest. In Chancen denken heißt die Devise.