Für 580 einjährige Lachse begann Ende Juni die große Reise ihres Lebens: 20 engagierte Schulanfänger des evangelischen Kindergartens Zachäus in Schiltach setzten gemeinsam mit Hansgrohe CEO Hans Jürgen Kalmbach die Jungfische behutsam in der Kinzig frei. „Die Unterstützung von ‚Lachse für die Kinzig‘ des WFBW (Wanderfische Baden-Württemberg) ist seit 2009 eine Herzensangelegenheit für Hansgrohe“, sagt der Vorsitzende des Vorstands. Anlässlich der diesjährigen Besatzaktion überreichte Kalmbach dem Vizepräsidenten des Landesfischereiverbandes Baden-Württemberg Jürgen Waldvogel einen symbolischen Scheck in der Form eines Fisches über eine Spende von 10.000 Euro.

Schon im Vorfeld haben sich die Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen auf diesen Tag vorbereitet, Bilder von Lachsen gemalt und vieles über die lange Reise der Fische gelernt, die über den Rhein in die Nordsee bis teilweise ins 7.000 Kilometer entfernte Grönland schwimmen. Direkt an der Kinzig erhielten die Kinder am Fischmobil des Landesfischereiverbands viele Informationen rund um den Lebensraum Gewässer und die darin vorkommenden Lebewesen. Hansgrohe sieht in der langjährigen Partnerschaft mit dem WFBW zum einen die Aufgabe, die Initiative „Lachse für die Kinzig“ finanziell zu unterstützen. Auf der anderen Seite ergibt sich für den Armaturen- und Brausenhersteller aus Schiltach der Bildungsauftrag, die junge Generation für das schützenswerte Element Wasser zu sensibilisieren. Daher sind bei diesen Besatzaktionen auch immer wieder Kinder aus den Schiltacher Kindergärten oder der Grundschule eingeladen, aktiv mitzumachen.