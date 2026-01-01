Acquabella setzt einen wichtigen Schritt in seinem internationalen Wachstum und verbessert den Service für Kunden und Fachpartner in Deutschland. Dank des Lagers kann das Unternehmen jetzt eine schnelle Belieferung innerhalb von maximal 72 Stunden im gesamten Bundesgebiet gewährleisten und so die Reaktionszeiten bei Projekten und Bauvorhaben deutlich verkürzen.

Permanenter Lagerbestand für sofortige Verfügbarkeit

Das Lager hält einen permanenten Bestand an Duschwannen in den meistgefragten Modellen und Farben bereit. Dadurch ist eine sofortige Produktverfügbarkeit gewährleistet – ohne Kompromisse bei Qualität und Design, die für Acquabella charakteristisch sind. Das Sortiment wurde gezielt auf die gängigsten Anforderungen des Marktes abgestimmt und erleichtert sowohl die Entscheidungsfindung als auch die Umsetzung auf der Baustelle.

Optimierte Projektplanung und effizienter Service

Mit dieser Logistikinvestition verkürzt Acquabella die Lieferzeiten spürbar, verbessert die Projektplanung und bietet einen schnellen, effizienten und zuverlässigen Service. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für den deutschen Markt und stärkt die Zusammenarbeit mit Fachleuten, die hochwertige Badlösungen in Kombination mit einem leistungsstarken Service erwarten.