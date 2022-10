Die Transformation des Wärmesektors sowie die Konzeption nachhaltiger Bauten und Trinkwasseranlagen - diese und weitere Themen stehen im Mittelpunkt der GET Nord in Hamburg (17.-19.11.2022). Uponor präsentiert an Stand 239 in Halle B6 energieeffiziente Lösungen für eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Baubranche.

Die weltweit ersten biobasierten Rohre Uponor PEX Pipes Blue [*] : verringerter CO2-Fußabdruck im Vergleich zu PEX- Rohren aus fossilen Rohstoffen von bis zu 90 Prozent [†]

Uponor Ecoflex VIP: vorgedämmte Rohre für Nahwärmenetze reduzieren Wärmeverluste um bis zu 60 Prozent

Intelligente Spülstation Uponor Motion: Trinkwasserhygiene durch automatischen Wasseraustausch

16 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland stammen aus dem Gebäudesektor - ein Bereich also, in dem in Zeiten der Klimakrise und Energieverknappung immense Einsparpotenziale schlummern. Auf der GET Nord in Hamburg zeigt Uponor ein breites Spektrum an nachhaltigen Lösungen, die wertvolle Ressourcen schonen und den CO2-Ausstoß von Gebäuden kontinuierlich senken.

CO2-Fußabdruck von Gebäuden senken

Auf die CO2-Bilanz von Gebäuden zahlen beispielsweise auch die Rohre in Trinkwasserinstallationen und Flächenheizungen ein. Mit Uponor PEX Pipes Blue setzt der Spezialist für eine hygienische Trinkwasserversorgung sowie energieeffizientes Heizen und Kühlen Maßstäbe beim Übergang zu nachwachsenden Rohstoffen: Die biobasierten PEX-Rohre zeichnen sich durch einen um bis zu 90 Prozent reduzierten CO2-Fußabdruck im Vergleich zu PEX-Rohren aus fossilen Rohstoffen aus** - und machen Bauprojekte noch nachhaltiger.

Der neue Rohrstandard für Nahwärmenetze

Auch Nahwärme ist ein wichtiger Baustein, um die CO2-Emissionen weiter zu reduzieren. Die vorgedämmten Rohrleitungen Uponor Ecoflex VIP machen Nahwärmenetze zukunftssicher: Dank Vakuum­Isolations-Paneelen (VIP) lassen sich Wärmeverluste um bis zu 60 Prozent senken. Der Lambda-Wert der VIP-Dämmung liegt bei nur 0,004 W/mK. Dadurch bietet Ecoflex VIP die beste Dämmleistung auf dem Markt für PEX-Schaum-gedämmte Rohre.

Konstant hohe Trinkwasserqualität

Mit der Spülstation Uponor Motion zeigt das Unternehmen auf der GET Nord einen wichtigen Baustein des Uponor Trinkwasserkonzepts. Die Spülstation zeichnet sich durch eine hohe Spülleistung von bis zu 15 Litern pro Minute bei mindestens 1 bar Druck aus. In Kombination mit Durchschleif-Reihen- und Ringinstallationen reduziert sie so das Risiko für eine Kontamination durch Stagnation.

Über die Uponor Website können Interessenten Tickets für die GET Nord bestellen: www.uponor.com/de- de/unternehmen/messen.

[*] mit ISCC-Zertifizierung, basierend auf dem Massenbilanzansatz

[†] basierend auf den EPD-Berechnungen (Environmental Product Declaration) gemäß EN15804+A1, CML / ISO21930.