Regelmäßiger Anodentausch sichert die Lebensdauer des Speichers – und schützt Sie im Gewährleistungsfall.

Warmwasserspeicher sind dauerhaft korrosiven Bedingungen ausgesetzt. Ohne funktionierende Anode kann es im Inneren zu Schäden kommen – oft unbemerkt und mit teuren Folgen. Der Anodentausch gehört deshalb zur fachgerechten Wartung und schützt nicht nur den Speicher, sondern auch Sie als Fachbetrieb: Sie erfüllen Ihre Sorgfaltspflicht und sichern sich im Fall einer Reklamation ab.

Warum Magnesiumanoden regelmäßig kontrolliert und getauscht werden müssen

Die gängigen Opferanoden bestehen aus Magnesium und werden direkt in den Speicher eingebracht. Sie stehen im elektrochemischen Spannungsfeld unter dem Speicherstahl – und werden gezielt „verbraucht“, um die Speicherwandungen vor Korrosion zu schützen.

Ist die Anode vollständig zersetzt, verliert sie ihre Schutzfunktion – und der Speicher selbst beginnt zu korrodieren. Die Folge können Dichtungsprobleme, Rostpartikel im Wasser oder Totalschäden sein.

Die meisten Speicherhersteller empfehlen daher eine jährliche Überprüfung – idealerweise im Rahmen der Wartung.

Alternativlösung: Fremdstromanode – dauerhafter Schutz ohne Verbrauch

Fremdstromanoden sind eine wartungsärmere Alternative: Sie erzeugen einen konstanten Elektronenüberschuss, der die Innenwand des Speichers dauerhaft schützt. Da sie sich nicht zersetzen, bleibt ihre Schutzwirkung langfristig erhalten – ohne regelmäßigen Austausch.

Ihr Vorteil als Fachbetrieb:

Sicherung der Speicherfunktion über die gesamte Lebensdauer

Reduzierung von Reklamationen und Kulanzfällen

Technisch saubere Dokumentation der Wartung

Aufwertung Ihres Serviceangebots gegenüber dem Endkunden

