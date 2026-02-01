Dieser Niedertemperaturkessel bietet maximale Power bei minimalen Emissionen. Im Betrieb zeichnet sich der Nano-PK durch Sparsamkeit und hohen Komfort aus. Das Design ist modern und zeitlos.



Pelletpower mit nur 0,93 m² Platzbedarf



Der Pelletkessel ist speziell für den höheren Leistungsbereich von 38 - 65 kW geeignet und kann auch bei begrenzten Platzverhältnissen optimal eingesetzt werden. Die innovative Heiztechnologie glänzt mit serienmäßiger Abgasrezirkulation, schneller Zerlegbarkeit für die Einbringung in den Heizraum und einfacher Montage. Viele weitere Features warten.



Ein integrierter eCleaner (Partikelabscheider) ist optional und kann jederzeit - auch später - nachgerüstet werden.



Mobile Steuerung - Smart-Home-App



Mit der Hargassner App oder im Web-Portal können Benutzer einfach und schnell Veränderungen an der Heizeinstellung vornehmen bzw. Informationen rund um die Uhr abrufen. Wichtige Informationen werden sofort via Push-Mitteilung oder E-Mail an das (mobile) Endgerät übermittelt. Von überall und zu jeder Zeit kennt man so den Status des Heizsystems.



Der Nano-PK 38-65 kommt natürlich mit 5 Jahren Garantie und hat eine Energieeffizienzklasse bis zu A++.

Vorteile:

klein & kompakt – 0,93 m² Platzbedarf

2-seitig, wandbündig aufstellbar (rechts & hinten)

Raumluft unabhängiger Betrieb serienmäßig

neue kapazitive Touch-Bedienung 2.0 - 7 " serienmäßig

Glutbettniveau-Regelung mit Lambdasonde und automatischer Brennstofferkennung

CFD-berechnete Brennkammer mit Primär- und Sekundärluftregelung zur Emissionsreduktion

Abgasrezirkulation serienmäßig

höchster Wirkungsgrad über 95 %

automatische Asche- & Feinstaubaustragung

automatische Kessel- & Filterputzeinrichtung

integrierter eCleaner (Partikelabscheider) optional und jederzeit nachrüstbar

automatischer 360-Grad-Drehrost für vollständige Entaschung

Doppel-Zellradschleuse mit 100 % Rückbrandsicherheit

wechselbarer Rauchrohranschluss oben oder hinten (Ø 130 mm bei 38 kW | Ø 150 mm ab 45 kW)

schnelle Zerlegbarkeit für kompakte Einbringung

und vieles mehr

Mehr zum Produkt auf hargassner.com:



Die vollständigen technischen Daten, das Prospekt, die Schnittbilder und das verfügbare Zubehör finden Sie auf der Hargassner Webseite.

Blicken Sie dort mit 3D-Technologie und Augmented Reality in die Zukunft und entdecken Sie diesen Heizkessel von seinen besten Seiten live direkt in Ihrem zukünftigen Heizraum.