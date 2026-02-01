Nano-PK 38-65
Dieser Niedertemperaturkessel bietet maximale Power bei minimalen Emissionen. Im Betrieb zeichnet sich der Nano-PK durch Sparsamkeit und hohen Komfort aus. Das Design ist modern und zeitlos.
Pelletpower mit nur 0,93 m² Platzbedarf
Der Pelletkessel ist speziell für den höheren Leistungsbereich von 38 - 65 kW geeignet und kann auch bei begrenzten Platzverhältnissen optimal eingesetzt werden. Die innovative Heiztechnologie glänzt mit serienmäßiger Abgasrezirkulation, schneller Zerlegbarkeit für die Einbringung in den Heizraum und einfacher Montage. Viele weitere Features warten.
Ein integrierter eCleaner (Partikelabscheider) ist optional und kann jederzeit - auch später - nachgerüstet werden.
Mobile Steuerung - Smart-Home-App
Mit der Hargassner App oder im Web-Portal können Benutzer einfach und schnell Veränderungen an der Heizeinstellung vornehmen bzw. Informationen rund um die Uhr abrufen. Wichtige Informationen werden sofort via Push-Mitteilung oder E-Mail an das (mobile) Endgerät übermittelt. Von überall und zu jeder Zeit kennt man so den Status des Heizsystems.
Der Nano-PK 38-65 kommt natürlich mit 5 Jahren Garantie und hat eine Energieeffizienzklasse bis zu A++.
Vorteile:
- klein & kompakt – 0,93 m² Platzbedarf
- 2-seitig, wandbündig aufstellbar (rechts & hinten)
- Raumluft unabhängiger Betrieb serienmäßig
- neue kapazitive Touch-Bedienung 2.0 - 7 " serienmäßig
- Glutbettniveau-Regelung mit Lambdasonde und automatischer Brennstofferkennung
- CFD-berechnete Brennkammer mit Primär- und Sekundärluftregelung zur Emissionsreduktion
- Abgasrezirkulation serienmäßig
- höchster Wirkungsgrad über 95 %
- automatische Asche- & Feinstaubaustragung
- automatische Kessel- & Filterputzeinrichtung
- integrierter eCleaner (Partikelabscheider) optional und jederzeit nachrüstbar
- automatischer 360-Grad-Drehrost für vollständige Entaschung
- Doppel-Zellradschleuse mit 100 % Rückbrandsicherheit
- wechselbarer Rauchrohranschluss oben oder hinten (Ø 130 mm bei 38 kW | Ø 150 mm ab 45 kW)
- schnelle Zerlegbarkeit für kompakte Einbringung
- und vieles mehr
Mehr zum Produkt auf hargassner.com:
Die vollständigen technischen Daten, das Prospekt, die Schnittbilder und das verfügbare Zubehör finden Sie auf der Hargassner Webseite.
Blicken Sie dort mit 3D-Technologie und Augmented Reality in die Zukunft und entdecken Sie diesen Heizkessel von seinen besten Seiten live direkt in Ihrem zukünftigen Heizraum.