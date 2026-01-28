28.01.2026  Pressemeldung Alle News von FAWAS

FAWAS: Gesundes Raumklima - So begeistern Sie Ihre Kunden im Winter

Heizen, geschlossene Fenster und wenig Luftaustausch belasten im Winter die Raumluft. Trockene Luft, Schimmel und Staub sind typische Probleme.

Die Lösungen:

  • Luftbefeuchter für gesündere Luft
  • Dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung
  • Zentralstaubsauganlagen zur Vermeidung von Staub und Allergenen in Wohnräumen

Mehrwert für SHK-Betriebe:

Von mobilen Lösungen bis hin zu einfach installierbaren Konzepten bietet FAWAS einen Rundumservice.

Raumklima-Lösungen ergänzen Heizungsservice ideal, schaffen zusätzlichen Umsatz und stärken die Kundenbindung. Schnell nachrüstbar, leicht erklärbar – und aktuell mit steigender Nachfrage.

Fazit:

Gesundes Raumklima ist ein echtes Verkaufsargument – besonders im Winter.

👉 Jetzt zum gesunden Raumklima beraten lassen

Oder gerne auch mehr dazu im Detail in unserem aktuellen Blog-Beitrag.

FAWAS GmbH
FAWAS GmbH
SAUBERE GESUNDE LEBENSRÄUME
Vogelsangstr. 26/2B
72581 Dettingen an der Erms
Deutschland
Telefon:  07123 - 9618-20
www.fawas.de
