FAWAS: Gesundes Raumklima - So begeistern Sie Ihre Kunden im Winter
Die Lösungen:
- Luftbefeuchter für gesündere Luft
- Dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung
- Zentralstaubsauganlagen zur Vermeidung von Staub und Allergenen in Wohnräumen
Mehrwert für SHK-Betriebe:
Von mobilen Lösungen bis hin zu einfach installierbaren Konzepten bietet FAWAS einen Rundumservice.
Raumklima-Lösungen ergänzen Heizungsservice ideal, schaffen zusätzlichen Umsatz und stärken die Kundenbindung. Schnell nachrüstbar, leicht erklärbar – und aktuell mit steigender Nachfrage.
Fazit:
Gesundes Raumklima ist ein echtes Verkaufsargument – besonders im Winter.
👉 Jetzt zum gesunden Raumklima beraten lassen
Oder gerne auch mehr dazu im Detail in unserem aktuellen Blog-Beitrag.