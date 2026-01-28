Heizen, geschlossene Fenster und wenig Luftaustausch belasten im Winter die Raumluft. Trockene Luft, Schimmel und Staub sind typische Probleme.

Die Lösungen:

Luftbefeuchter für gesündere Luft

Dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung

Zentralstaubsauganlagen zur Vermeidung von Staub und Allergenen in Wohnräumen

Mehrwert für SHK-Betriebe:

Von mobilen Lösungen bis hin zu einfach installierbaren Konzepten bietet FAWAS einen Rundumservice.

Raumklima-Lösungen ergänzen Heizungsservice ideal, schaffen zusätzlichen Umsatz und stärken die Kundenbindung. Schnell nachrüstbar, leicht erklärbar – und aktuell mit steigender Nachfrage.

Fazit:

Gesundes Raumklima ist ein echtes Verkaufsargument – besonders im Winter.

