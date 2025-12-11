11.12.2025  Pressemeldung Alle News von DOYMA

DOYMA auf der Frauenthal Expo in Wien

Vom 21. bis zum 23. Januar 2026 findet in Wien die Frauenthal Expo statt. Besuchen Sie den Abdichtungsspezialisten DOYMA auf der SHK-Fachmesse.

Bei der Frauenthal Expo handelt es sich um eine Fachmesse in Wien, die sich innerhalb der letzten Jahre zu Österreichs bedeutendster Plattformen für Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Elektro-, Installationstechnik entwickelt hat. Die Fachmesse findet vom 21. bis 23. Januar 2026 im Vienna Congress & Convention Center statt und geht nun bereits in die fünfte Runde. Unter dem Leitgedanken, die gesamte Haustechnikbranche unter einem Dach zu versammeln, richtet sich die Veranstaltung ausschließlich an professionelle Anwender wie Installateure, Elektriker, Planer, Architekten und weiteres Fachpersonal. Mit rund 180 Ausstellern verzeichnet die Frauenthal Expo 2026 einen neuen Rekord und bietet den Besuchern auf diese Weise einen einzigartigen Überblick über Trends, Produkte und Lösungen aus der Branche.

Im Zeitraum vom 21. bis 23. Januar 2026 ist die DOYMA GmbH & Co auf der Frauenthal Expo in Wien vertreten. Als Spezialist für Dichtungssysteme nutzt das Unternehmen die Chance, um Ihnen die innovativen Produktlösungen näherzubringen. Der Markenhersteller DOYMA steht bereits seit Jahrzehnten für als Synonym für Sicherheit, Qualität und Langlebigkeit. Auf der Frauenthal Expo in Wien haben Sie die Möglichkeit, sich vor Ort über neue Produkte, Normanforderungen und praxisorientierte Anwendungsmöglichkeiten zu informieren. Egal, ob Sie Projekte im Neubau oder in der Sanierung betreuen, bei DOYMA finden Sie das richtige Produkt für Ihren Anwendungsfall. Unsere Kollegen von DOYMA freuen sich darauf, Sie auf unserem Messestand begrüßen zu dürfen.

Hier können Sie einsehen, auf welchen Veranstaltungen Sie DOYMA demnächst besuchen können.

DOYMA GmbH & Co
DOYMA GmbH & Co
DICHTUNGSSYSTEME-BRANDSCHUTZSYSTEME
Industriestrasse 43-57
28876 Oyten
Deutschland
Telefon:  04207 - 9166-0
www.doyma.de
